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將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

台鐵132周年 蘇貞昌勉勵：要準點

2019-06-05 18:33台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

台鐵慶132周年活動，林佳龍(左)、蘇貞昌(中)、張政源(右)頒獎給台鐵人員。 ...
台鐵慶132周年活動，林佳龍(左)、蘇貞昌(中)、張政源(右)頒獎給台鐵人員。 台灣醒報
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台鐵132歲生日快樂！交通部長林佳龍5日特別頒獎給普悠瑪事故各縣市的協助小組，台鐵局長張政源開心的說，今年推出里山動物彩繪列車、宜蘭線南段通車100週年紀念開行蒸汽火車等系列活動，要與全台乘客一起慶祝；行政院長蘇貞昌則勉勵台鐵，要讓火車準點到站。

普悠瑪事故處理

張政源表示，去年發生普悠瑪事故後，台鐵除了啟動「普悠瑪關懷小組」，也成立「安全管理委員會」，陸續投入18組列車主風泵特檢整修、ATP遠端監視接線及優化，建置870輛動力車列車限速備援系統，以確保行車安全，成立「安全改革小組」定期檢討追蹤執行成效。

針對台鐵人力不足問題，張政源表示，人力補充方案提前在108年進用，以加速改善台鐵人力現況；同時在交通部與勞動部的協助下已通過「三班制休息日出勤加班費補發」，及後續正在協調中之比照「全國軍公教員工待遇支給要點」發給生活津貼，

「鐵道發展是國家現代化的重要指標，」林佳龍說，鐵路環島電氣化的最後一哩路將在年底完成，屏東枋寮南迴鐵路、花東鐵路雙線化將讓環島更加便捷。林佳龍提到，鐵道除了交通之外，也扮演文化的保存的重要角色。

蘇：讓乘客買到票

「大學時從台北回屏東要搭13小時，」蘇貞昌回想北上求學時很窮困，台鐵為學生加開學生專車，但從台北回屏東要搭13小時。他提到，屏東老家就在車站旁，在家就可以聽到蒸汽火車的鳴笛聲。蘇貞昌感性的說，132不僅是數字，更是每條鐵軌、每個號誌、每張車票的累積，台灣人的成長過程與台鐵發展密不可分。

蘇貞昌說，台鐵每天平均60萬人次搭乘，高峰時甚至達百萬人，一張車票代表百萬人的信任，在全球化、科技時代，台鐵設備要不斷更新迎上時代，設備更要維護管理，讓台鐵火車都能準時到站、乘客都能買得到票。

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