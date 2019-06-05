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高雄登革熱再爆一例 疾管署：家中養蚊最高罰1.5萬

2019-06-05 18:17聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾病管制署公布，高雄市三民區再增1例本土登革熱病例，個案又是鼎金里居民，目前住院中，同住家人無疑似症狀。目前這波登革熱群聚已累計15名個案，國內累計16例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，疾管署提醒，家中養蚊不僅增加感染風險，也可能傷荷包，被發現家中有蚊子者，最高裁罰1萬5千元以下。

疾管署副署長莊人祥表示，新增個案為70多歲女性，6月3日出現發燒、關節痛及腹瀉等症狀，於隔日就醫並由診所通報，經檢驗確診，該名個案近期無出國史，活動地以住家為主，與先前公布三民區個案具高度地緣相關性，屬同一波群聚感染。

莊人祥提醒，登革熱防治需透過全民參與，疫情才能及早獲得控制，無論是鼎金里或鄰近里別居民，皆應積極配合政府疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源，如拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，依傳染病防治法第67條最高可處新台幣30萬元以下；另經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依據傳染病防治法第70條最高裁罰1萬5千元以下。

今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區15例，分別為鼎金里14例、鼎西里1例，前鎮區1例為今年二月發生的散發個案；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南33例為多，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，民眾應主動檢視、清除戶內外環境積水容器，降低病媒蚊密度，確保自身及親友健康。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利防疫人員採取防治工作，防堵疫情擴散。

防堵登革熱疫情蔓延，疾管署防疫人員持續於高雄市三民區執行孳生源查核。圖／疾管署提...
防堵登革熱疫情蔓延，疾管署防疫人員持續於高雄市三民區執行孳生源查核。圖／疾管署提供
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防堵登革熱疫情蔓延，疾管署防疫人員持續於高雄市三民區執行孳生源查核。圖／疾管署提...
防堵登革熱疫情蔓延，疾管署防疫人員持續於高雄市三民區執行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱疫情高雄市
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