高雄登革熱再爆一例 疾管署：家中養蚊最高罰1.5萬

2019-06-05 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署公布，高雄市三民區再增1例本土登革熱病例，個案又是鼎金里居民，目前住院中，同住家人無疑似症狀。目前這波登革熱群聚已累計15名個案，國內累計16例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，疾管署提醒，家中養蚊不僅增加感染風險，也可能傷荷包，被發現家中有蚊子者，最高裁罰1萬5千元以下。

疾管署副署長莊人祥表示，新增個案為70多歲女性，6月3日出現發燒、關節痛及腹瀉等症狀，於隔日就醫並由診所通報，經檢驗確診，該名個案近期無出國史，活動地以住家為主，與先前公布三民區個案具高度地緣相關性，屬同一波群聚感染。

莊人祥提醒，登革熱防治需透過全民參與，疫情才能及早獲得控制，無論是鼎金里或鄰近里別居民，皆應積極配合政府疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源，如拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，依傳染病防治法第67條最高可處新台幣30萬元以下；另經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依據傳染病防治法第70條最高裁罰1萬5千元以下。

今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區15例，分別為鼎金里14例、鼎西里1例，前鎮區1例為今年二月發生的散發個案；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南33例為多，境外移入病例數為近10年同期最高。