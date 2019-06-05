親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

他們入學時獲高額清寒獎學金 如今工作有成回饋母校

2019-06-05 18:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市啟英高中今年畢業生籃冠宇3年前，自新北市關渡國中跨區選讀啟英普通科，因入學成績優異獲學校頒60萬元清寒優秀獎助學金。3年後，他一舉考取國防醫學院醫學系、台大學化學工程學系，金榜閃耀為自己和學校爭光。

籃冠宇的大哥也是啟英高中普通科傑出校友，當年領取70萬元清寒優秀獎助學金，考取交通大學資訊工程學系，如今，已完成碩士學位，在業界服務。

兩兄弟的父母親為感念啟英高中董事長吳慶堂、「媽咪」王美只夫婦與學校栽培，兄弟不只功課好，品格溫文儒雅、謙恭有禮都是學校教育的功勞。另外，在學期間雖然離家到桃園求學，卻總能帶著笑容，快樂學習，可見啟英教育有成，培養出術德兼修的學子，昨天學校畢業典禮，特地捐款回饋母校。

普通科今年畢業生還有陳冠綸也受矚目，他3年前龍岡國中畢業，以4A1B接近車尾的會考成績錄取啟英高中普通科，當時未領取任何獎助學金，但是他抱著「到成績強的班上，我會變更強」的豪氣，不怕剛進來很多同學成績比他好，反而可以和優秀同學的相互砥礪切磋，加上學校多元發展的培育方法積極學習，勇於突破自我，學測考取70級分並錄取中國醫藥大學藥學系，啟英高中董事長吳慶堂特別在畢業典禮上，頒發激勵獎學金60萬元，為在校生打氣和豎立模範。

校長彭召勳強調在這感恩的時刻，普通科學生家長學習媽咪與董事長的大愛精神，回饋社會，捐贈獎助學金，鼓勵啟英學子積極向學，創造自己的燦爛人生，值得肯定。

陳冠綸入學前沒領到獎學金，今年畢業因成績優異又錄取中國醫藥大學醫學系，獲學校頒6...
陳冠綸入學前沒領到獎學金，今年畢業因成績優異又錄取中國醫藥大學醫學系，獲學校頒60萬元獎學金。記者鄭國樑／攝影
分享
籃冠宇的家長代表孩子捐款回饋母校，落淚感謝學校當年頒高額獎學金。圖／私立啟英高中...
籃冠宇的家長代表孩子捐款回饋母校，落淚感謝學校當年頒高額獎學金。圖／私立啟英高中提供
分享

畢業典禮台大
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

坐月子不能吹風？ 醫警告包得密不透風反害了產婦

2019-06-05 15:28

駁二「這。不會考」課本漫畫塗鴉展 分享課本沒教的事

2019-06-05 15:36

白肉比紅肉還健康？ 研究：半斤八兩

2019-06-05 18:04

紙餐具不歸路／紙餐具湯水易沾黏 回收商嘆分類難

2019-06-05 18:04

紙餐盒用多回收難 回收商：只好加派人手挑出來

2019-06-05 18:01

影╱交大師生前進大煙囪 VR再現歷史現場

2019-06-05 17:54

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

林佳龍提高鐵延伸宜蘭 專家解析有難度

2019-06-05 16:15

環團空拍橋頭汙泥噁地 環保局：去年10月查獲要求清除

2019-06-05 16:15

林佳龍拋高鐵北延到宜蘭 交部：兩個月內提初步評估

2019-06-05 16:12

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

罕病20／罕媽推友善遊具 女兒盪著鞦韆終於笑了

2019-06-05 14:44

食藥署訂草案／藥劑易傷髮 避免一周前後染+燙

2019-06-05 14:34

歡慶開齋節！ 跟移工說聲「Eid Mubarak」吧

2019-06-05 14:16

肝癌標靶藥物健保給付放寬 每年逾千名患者受惠

2019-06-05 13:54

青年偏鄉教育計畫持續徵件 最高獎金10萬元

2019-06-05 13:36

端午節也是世界食安日 食藥署決定要加強管理這些事

2019-06-05 13:25

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

晚期肝癌患者福音 6月起二線標靶藥納健保

2019-06-05 12:52

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

高雄月眉35.8度！ 氣象局針對高屏發布高溫資訊

2019-06-05 12:42

「愛．家園」雙老家園 讓腦麻的孩子陪父母一起慢慢老

2019-06-05 12:31

羅東博愛醫師：課堂上經常放空 可能也是過動

2019-06-05 12:24

春秋航空7月4日首開高雄直飛寧波航線 2小時抵達

2019-06-05 12:01

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

配合竹子湖繡球花季活動 延長大眾運輸服務

2019-06-05 11:02

肝癌治療新制 一線擴大給付、二線納健保

2019-06-05 11:00

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

一周內別同時染燙 衛福部擬要求產品加註警語

2019-06-05 10:38

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34
看更多

熱門文章

吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面

2019-06-05 07:24

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-05 09:33

紓解國五壅塞 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 23:45

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

台人沒聽過但連庫克都愛吃 「鬼頭刀」每年幫台賺20億

2019-06-04 17:59

女大學生脖子腫就醫45歲母陪同 母女都罹癌

2019-06-04 22:26

每日星座運勢／射手異地謀生好發展 投資有貴人助

2019-06-05 00:00

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51

兩隻黑面琵鷺上月癱倒花蓮溪 縣府今公布死因

2019-06-04 18:10

暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

精品折扣殺破5折！全館滿3千送3百SOGO歷年最強回饋年中慶出招了

2019-06-04 18:07

汽機車換新補助 環保署：不延長

2019-06-04 19:08

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

芒種後炎夏將至 中醫師：可吃龍眼紅棗

2019-06-05 07:11

火災3大迷思 消防隊：發現火災靠聽不靠聞

2019-06-04 19:23

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

滿滿魚肉的散壽司、酸甜海鮮涼卷！ 爭鮮×World Gym聯名「清爽系餐盒」

2019-06-05 00:32

端午連假搭台灣好行 3家客運半價與轉乘優惠帶著走

2019-06-04 22:29

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

鴻海股東回饋加碼 夏普家電七折起

2019-06-04 19:13

吃錯會曬黑！夏天防曬必學4招 居然要少吃香菜、芒果？

2019-06-04 22:10

SOGO復興館「地下經濟」變身 打造種類最多食品商場

2019-06-04 19:40

新竹少年骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節

2019-06-04 19:17

林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

今天各地炎熱 周六鋒面接近恐出現較大雨勢

2019-06-05 08:54

6月15日正式開幕！來蘋果旗艦店Apple信義A13 感受在地創作力

2019-06-05 09:58

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top