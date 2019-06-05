他們入學時獲高額清寒獎學金 如今工作有成回饋母校

2019-06-05 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市啟英高中今年畢業生籃冠宇3年前，自新北市關渡國中跨區選讀啟英普通科，因入學成績優異獲學校頒60萬元清寒優秀獎助學金。3年後，他一舉考取國防醫學院醫學系、台大學化學工程學系，金榜閃耀為自己和學校爭光。

籃冠宇的大哥也是啟英高中普通科傑出校友，當年領取70萬元清寒優秀獎助學金，考取交通大學資訊工程學系，如今，已完成碩士學位，在業界服務。

兩兄弟的父母親為感念啟英高中董事長吳慶堂、「媽咪」王美只夫婦與學校栽培，兄弟不只功課好，品格溫文儒雅、謙恭有禮都是學校教育的功勞。另外，在學期間雖然離家到桃園求學，卻總能帶著笑容，快樂學習，可見啟英教育有成，培養出術德兼修的學子，昨天學校畢業典禮，特地捐款回饋母校。

普通科今年畢業生還有陳冠綸也受矚目，他3年前龍岡國中畢業，以4A1B接近車尾的會考成績錄取啟英高中普通科，當時未領取任何獎助學金，但是他抱著「到成績強的班上，我會變更強」的豪氣，不怕剛進來很多同學成績比他好，反而可以和優秀同學的相互砥礪切磋，加上學校多元發展的培育方法積極學習，勇於突破自我，學測考取70級分並錄取中國醫藥大學藥學系，啟英高中董事長吳慶堂特別在畢業典禮上，頒發激勵獎學金60萬元，為在校生打氣和豎立模範。