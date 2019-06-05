紙餐具不歸路／紙餐具湯水易沾黏 回收商嘆分類難

2019-06-05 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



紙餐具回收之路困難重重，本報今天起推出調查報導，直擊各個回收線上遭遇窘境，桃園市環保局唯一合作的資源回收物分類場，也對紙餐具回收分類傷透腦筋，「很多民眾搞不清楚有無回收」，觀念不清總以為紙餐盒、鋁箔包屬於紙類，加上紙餐具若未清理乾淨，湯湯水水易與紙類沾黏，難以進一步分類，得耗費不少人力成本處理，負擔很大。

走進位於平鎮的享運細分類廠，偌大廠區由數十名人力分散在巨型輸送帶上分類來自桃園四面八方的各式回收品項，廠區員工將回收物分門別類從二樓天井投入下方暫存區，紙餐盒暫存區則可見滿滿紙餐盒，有方形便當盒、圓形湯碗、飲料杯等，但仍有部分未能及時挑出的飲料鋁箔包或購物紙袋夾雜其中，最後被壓成廢紙磚置於廠區一隅，等待被送入苗栗的連泰紙餐盒處理廠。

「第一線收的人不愛收，最後變成不能收」，廠方人員觀察，部分社區大樓收集後出售給回收廠，但不少回收業者認為紙餐盒回收價格低，加上油膩容易跟紙類混雜一起「乾脆不收」，有的甚至直接將紙餐盒挑出，挑明跟住戶說「這不回收」，長久下來，民眾觀念認為紙餐盒無法回收，錯誤觀念根深蒂固，造成紙餐盒回收不易，政府應強加源頭宣導。

尤其紙餐盒會有湯湯水水，加上被壓扁之後跟紙張、紙類沾黏在一起，若時間放久一點，還會有小蟲爬飛，相當噁心，要費心挑出又沒額外工錢，回收廠認為對他們來說是「很大負擔」，但避免被紙廠拒收，回收廠只能努力分類，「想盡辦法將紙餐盒與紙類分開」。

不過，細分類回收廠內因應四、五十種品項回收物分類配置電腦分選系統，也面臨紙餐盒與紙類沾黏「無法感應」，只好仰賴人力在輸送帶上挑揀分類，廠方人員坦言紙餐盒若內有廚餘或筷子，就不會再進入回收階段，逕自當作一般垃圾丟棄。