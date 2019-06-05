紙餐盒用多回收難 回收商：只好加派人手挑出來

2019-06-05 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



末端回收廠，每天各地會載來一車車資源回收物，在高溫、沒有冷氣的鐵皮屋內，十多人站在輸送帶一側，八個小時雙手不停地分類資收物，資收分類員目不轉睛分類，前兩位先挑起紙餐盒、紙杯，後方則依序挑起鋁罐、塑膠、寶特瓶等，維繫著著複雜的分工，來自於回收價格的高低，意即價格越好，回收的意願也升高，人力也充足。

紙類、紙容器的回收價差不到一元，基層回收業者沒有誘因分類，遂將紙類、紙餐盒、紙杯等通通混在一起，讓最末端的回收大盤業者大嘆「沒有徹底分類，後端分類得增加很多人手，營運成本上升！」

記者直擊新竹宏田鋼鐵回收場，這家已有近30年的歷史，黑板上寫著各級學校、清潔隊、科技公司等密密麻麻的單位，算是回收界的大盤，根據場內統計，紙類每月約有20噸半的回收量，紙容器2.5噸，兩者相差10倍。

老闆鄧鎮宏指出，以往沒有回收量，且價格差不多，許多業者都因為紙類的價格好，就當紙類賣掉，後來才開始實施稽查、要求分類，紙廠限制不能摻紙容器。「有賺頭才會增加人力！」鄧鎮宏說，若違反此規，紙廠將採直接扣重，或當成雜物，下游根本沒有錢賺。因此他加派人手，「一定要挑乾淨，紙廠才會要這些紙類」。

鄧鎮宏指出，他所經營的回收場內一條產線分成6類，若前端民眾、清潔隊未做好分類，後端就會增派很多人手，目前已有十多位資收分類的員工。反之，若做好分類，回收價格也會賣的比較高。不過他也觀察到，現今清潔隊、許多單位人手吃緊，越來越多採綜合標售，或全當成紙類來賣，他後端處理速度變慢，未來將會再投資分類機器台等，加快速度。