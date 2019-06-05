影╱交大師生前進大煙囪 VR再現歷史現場

2019-06-05 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



日本海軍第六燃料廠新竹支廠創建於日昭和18年（1944年），是新竹市的歷史建築，也是台灣少數僅存軍事工業遺跡。二次世界大戰期間，新竹地區的落彈量排行全台灣第一名，高達60公尺的大煙囪彈痕累累，是見證二次世界大戰的戰爭遺跡。交大應用藝術研究所師生策畫執行「前日本海軍第六燃料廠文件展」，將「新竹」與「二戰城市」並置，呈現出帶有二戰歷史、記憶、想像等一座交織集體和個人記憶的城市。

日軍戰敗撤出後，成為空軍忠貞新村眷村迄今，是全台稀有同時結合戰爭、科技與眷村文化之歷史建築，深富歷史文化價值及地方眷村特色。 師生自2018年以來，以六燃大煙囪廠房為基地，全力推動「新竹生博物館：保溫睦鄰駐站計劃」，除了探討新竹六燃的歷史、記憶，也透過藝術實踐、智慧科技、人文反思三條實踐路徑，希望讓新竹六燃大煙囪廠房基地轉型成一座活的「新竹生博物館」。

交大應藝所教授黃大源也以科技再現歷史現場為目標，以MR/VR再現新竹大煙囪六燃廠房歷史現場，透過頭戴式顯示器技術，讓民眾透過科技，進入到大煙囪探險。

新竹市文化局表示，自2010年起首次在竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」煙囪內的煙道口ㄇ型接縫處，發現珍稀動物「霜毛蝠」身影，每年約清明節到中秋節可觀察到這群嬌客，將大煙囪作為棲息所。儘管每年只有約半年的棲息期，但這段時間卻是雌性成蝠懷孕、誕生仔蝠、產後育幼等蝙蝠繁殖族群成功與否的重要關鍵期。

市府產業發展處自2011年起即委託台灣蝙蝠學會研究團隊，針對棲息在新竹市的霜毛蝠群集進行調查追蹤及蝙蝠推廣教育，「保溫睦鄰駐站計畫團隊」也在展示場透過畫面，傳送霜毛蝠的即時動態讓民眾了解霜毛蝠的珍貴性。