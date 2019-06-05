端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



本周端午連假，是否已規劃好行程與家人相揪出遊?全台各大主題樂園也紛紛推出票價優惠，搶攻連假人潮，同時，水上活動設施也陸續開放，讓大小朋友在炎熱的端午節，也能享受清涼消暑的歡聚時光。

全台唯一擁有動物園區的遊樂園六福村，在連假期間推出兩人同行一人免費的優惠，同時動物管理團隊為活潑搗蛋的猴子們製作色彩繽紛的果汁粽，讓園區充滿端午氣氛。義大遊樂世界、麗寶樂園皆在6/7~6/9推出第二人55元的門票優惠。此外，麗寶樂園六月份三鐵警消人員，水陸雙園擇一門票只要199元；義大遊樂世界6/7端午節當天加碼夜間嘉年華，將「水水氣墊趴」變身成適合全家大小同樂的氣墊樂園，當晚「夜間煙火秀」與遊客一同迎接仲夏的來臨。

劍湖山世界主題樂園的水樂園即日起正式啟用，主題樂園每天9點半開園，水樂園從10點開啟至下午4點半，豐富的設遊讓遊客開心暢遊。在6/7~6/9端午連假期間，還有第八屆痛漫祭「搖滾痛漫祭」，在摩天樂園衝瘋飛車廣場舉行，活動期間遊客只要COSER裝扮入園可享299元優惠，同行者399元(限1名)；與活動裝置物拍照打卡出示即享699元優惠。6/7古坑鄉親日鄉親免費，同行其他鄉鎮親友優惠499元。