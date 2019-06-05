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登革熱防疫專款 韓國瑜：下週出席行政院會爭取

2019-06-05 18:15中央社 高雄5日電

高雄市長韓國瑜。聯合報系記者蔡容喬／攝影
高雄市長韓國瑜。聯合報系記者蔡容喬／攝影
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高雄登革熱疫情拉警報，對市府爭取經費遭「卡關」，高雄市韓國瑜說，下週會向院長報告需求。至於「800萬防治專款用不到1/4」，衛生局表示，整年經費框列依防治進度支出。

高雄市登革熱疫情嚴峻，鼎金、鼎西里共14個確診病例，鼎金里還是群聚感染，高市府不敢掉以輕心，動員義警、民防大隊參與防疫。韓國瑜下午出席在金獅湖保安宮廣場的環境掃蕩誓師行動前受訪做上述表示。

韓國瑜表示，市府同意防疫動用預備金，就是要壓制疫情，不能讓登革熱失控，否則會對觀光客及投資會造成衝擊，「我心裡非常緊張」，呼籲大家一起面對，一條心動起來。他說，高雄市有很多建設需要中央幫忙，下週會出席行政院院會，到時會向院長報告高雄市的需求。

稍後，韓國瑜與防疫團隊徒步到到鼎金中街一巷的老屋巡查環境掃蕩進度，在殘破的瓦片堆中清查縫隙及病媒孳生情形，督促防疫人員務必「咬緊牙根」撐過30天的防疫期，扎實做好環境清理，杜絕病媒蚊孳生。

對於韓國瑜提到「下週出席行政院會爭取」的這筆經費，衛生局說明，市府2月19日於行政院提出爭取防疫經費5000多萬元；5月21日在行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，再提案4635萬元防治費，因應整年度因氣候變遷的防疫需求，但經費尚未核撥。

對於這筆4635萬元，疾管署也說明「在高雄市已著手辦理動支第二預備金程序後，如仍確有需求，本於中央地方共同合作防疫，會循往例進行審查，給予必要補助」。

至於媒體報導，疾管署年初補助高雄市的861萬元專款，遭行政院長蘇貞昌指「至今用不到1/4」，衛生局長林立人表示，這項專款防治經費用於人員及防治工作，一整年度經費都已框列，並依防治進度支出。

今年截至目前國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市。其中三民區14例（鼎金里13例、鼎西里1例）、前鎮區1例。

韓國瑜高雄市行政院
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