白肉比紅肉還健康？ 研究：半斤八兩

2019-06-05 18:04 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



吃白肉真的比吃紅肉還健康嗎？依照最新研究指出，那些被認為是肉類中較健康的白肉，例如雞肉等，與相同飽和脂肪水平的紅肉相比，對膽固醇的影響是差不多的。學者克拉斯表示，近年來的研究都對紅肉「過度妖魔化」，而忘記其實白肉也沒健康到哪，他建議膽固醇水平高者，仍得選擇植物性蛋白，像是堅果等。

根據《TV24國際網》報導，過往人類都對紅肉印象較差，認為紅肉的三酸甘油酯與低密度劣質脂蛋白都是造成心血管疾病的元凶，再加上不少國家陸續對紅肉課徵紅肉稅，不免讓紅肉形象被妖魔化，一般想吃肉的人更常選擇白肉（家禽）。

但其實最新研究指出，在相同飽和脂肪水平下，食用紅肉與白肉所造成的膽固醇影響其實差不多，而這項研究更打臉「膽固醇顆粒大小影響不一」的說法，研究發現，不論低密度脂蛋白膽固醇的顆粒小或大，都會造成動脈硬化，更遑論紅肉、白肉與所造成的顆粒大小並無關連性，簡言之，都會造成心血管疾病，程度差距也不大。

據《CNN》報導，康乃狄克大學研究員帕拉福絲高度讚賞本次研究，她表示，這項研究讓一些有膽固醇超標問題的人不再心存僥倖，要達到健康飲食，高膽固醇者也不能食用白肉，得選擇豆類、藜麥等高植物性蛋白穀物，又或是豆腐與豆豉製品，這些食品能保護心臟。

學者克拉斯則坦言說，其實食品的健康度都是比較而來，這份研究並未包含到魚肉等，雖然目前來說，可能還是比其他白肉與紅肉還能吃，畢竟帶魚多含不飽和脂肪酸，能有稍降膽固醇的作用，但可能哪天還是會被新研究打臉，目前最健康的選擇是選擇堅果等植物性蛋白來代替。

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