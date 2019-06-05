交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部將在明天上午8時30分公告有Uber條款之稱的「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案，交通部政次王國材也將在明天上午10時，約見由Uber司機成立的網路叫車平台駕駛自救會，針對自救會要求相關厲害人要共同討論。王國材表示，「明天會痴痴的等他們」，他也承諾，下次會議將全部一起約，並開放媒體入場。

交通部上周部務會報拍板「汽車運輸業管理規則」，交通部原表示草案最快今天公告，公告後3天實施，最快10月8日開始執法，若延到明天公告、並於公告3天後執法，預期將會在10月9日執法，屆時小客車租賃業與Uber合作須提交營業計畫書，且載客計費需1小時起跳，只能以時租或日租計費，違者可處租賃業者9千至9萬元罰鍰。

不過，自救會今天發聲明要求相關利害關係人應該要共同討論。自救會表示，看報才知道王國材要會見自救會，但不了解為什麼交通部不願意讓司機自救會、租賃業業者、網路平台業者、消費者，可以在交通部的主持之下公開、透明的對話。

自救會提出三點要件，一、請交通部事先公布議程與討論事項，或是由自救會提出討論議程；二，請交通部邀請所有利害關係人，包含代雇駕駛、小客車租賃業者、平台業者、網路叫車消費者等一起參與；三，請交通部全程公開討論過程，在民主國家，公共政策討論無需密會、更不需要摸頭，社會大眾與媒體都有權知道政府對政策的規畫安排。