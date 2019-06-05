環團空拍橋頭汙泥噁地 環保局：去年10月查獲要求清除

2019-06-05 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台南社大環境行動小組召集人黃煥彰在臉書上公布「今年全台最噁心的土地」，一處位在高雄橋頭筆秀社區的土地，遭人傾倒大量有惡臭的廢汙泥。高雄市環保局副局長吳家安表示，此處已在去年10月查獲在案，立即要求地主依法提出清理計畫，場址正在執行清理。

今天是世界環境日，長期關注違法傾倒掩埋問題的黃煥彰在臉書Po出橋頭筆秀社區的土地，遭人傾倒大量有惡臭的廢汙泥，指連民間都能透過空拍機，當場抓到違法者在偷倒，高雄市環保局卻抓不到？質疑環保局根本包庇，檢調單位應介入。

高雄市環保局副局長吳家安表示，這個地點早在去年10月就已經查獲在案，現場約有1500個鐵桶、塑膠桶，當時未查到行為人，所以立即要求黃姓地主先依法提出清理計畫，經環保局核定後才能依法清理。清理計畫已於今年5月7日核定在案，地主須委託合法清除公司，目前正在執行。

環團拍攝的影片中，這塊被圍起來的土地有大量的鐵桶與太空包，還有貨櫃車正在傾倒黃色的廢泥。吳家安說，環團所指的「黃色的廢泥」，應是「木屑」，因為現場有些黑色廢油需由木屑協助清除。

吳家安表示，在執行清除前，也要求地主在清理計畫中檢測廢棄物的性質，經檢測非屬有毒事業廢棄物，所以依一般廢棄物處理。為了加強監督此場址的清理過程，環保局也不定期派員加強稽查，最近一次5月30日稽查時，發現有臭味溢散情況，已依違反空汙法第32條告發，並要求業者儘速清除完畢。