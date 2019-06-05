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林佳龍提高鐵延伸宜蘭 專家解析有難度

2019-06-05 16:15聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部長林佳龍連續兩天對外稱將啟動評估高鐵延伸到宜蘭，引發不小爭議。學者專家認為台北到宜蘭不僅已無路廊，更會碰到翡翠水庫水源汙染爭議，若連北宜直鐵環評都難通過，高鐵難度最高、成本最高、環境衝擊也最大，若能將部分工程經費發展公車轉乘、停車資訊管理，「就算是尾數也更有效果」。

警察大交通系副教授李克聰表示，高鐵延伸到宜蘭應是「最後一招」，畢竟難度最高、成本最高、環境衝擊最大，益本比會偏低，效益也要進一步評估。他認為，若有心改善宜蘭交通，應去檢視交通管理，是否已竭盡所能改善？例如國五太過嚴格的儀控等，都有努力空間。

李克聰表示，若非要建設也應先考量公路、鐵路，建設不僅是最後一招，高鐵更是「最後一步」，突然提出高鐵彷彿忽視中間方案，何況北宜直鐵在環評都有困難，進入二階環評最大困境就是翡翠水庫與地質問題，高鐵對環境衝擊更大、地質難度及風險性都更高，都需考量風險與環境問題。

交通部長賀陳旦認為，高鐵延伸宜蘭應先分析使用者「需求」，若平常日服務水準好、周末客較多，再做其他工程建設，平時需求不強時，會有相當程度被閒置，加上就算蓋了直鐵、高鐵，到了車站還是需要設法抵達目的地，如何錯開尖峰、解決停車問題，高公局、運研所過去都有針對宜蘭地區交通工具分佈做分析，應進一步了解。

賀陳旦表示，他並非提到工程就反對，而是擔心這不是工程就能解決的問題，應先盡量做到需求分析與管理，否則若建設後仍無法滿足，最終仍然無濟於事。他也希望這評估不只是工程的評估，而是整體路廊需求的分析。

除了需求之外，賀陳旦也說，這麼重大的工程經費，除了需求上應有相當的分析，若能將一部分的工程經費，發展更良好的公車轉乘、停車資訊管理，可能會更有價值，「或許小小的尾數，就會更有效果。」

高鐵延伸宜蘭，專家評估有難度。本報系資料照
高鐵延伸宜蘭，專家評估有難度。本報系資料照
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高鐵翡翠水庫賀陳旦
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