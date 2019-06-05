林佳龍拋高鐵北延到宜蘭 交部：兩個月內提初步評估

2019-06-05 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通部長林佳龍今說，北宜直鐵路線有爭論，現在可行性評估要進入第二階段環評，變數很多，同步啟動評估高鐵延伸到宜蘭。對此交通部說，已責成鐵道局考量各種因素，在兩個月內提出初步評估與規畫構想，作為後續可行性研究的決策依據，鐵道局則說會按部長指示展開相關作業。

林佳龍昨赴坪林行控中心視察國道五號狀況時說，雪隧會管制車輛、車速是基於安全因素，已同步推動北宜直鐵，也研議高鐵延伸到宜蘭，今在台鐵局鐵路節慶祝大會後也提到，交通部對高鐵北延到宜蘭採開放態度，將啟動評估，引起議論。

對此，交通部政務次長黃玉霖表示，在國土整體發展與區域發展的架構下，建構高快速環島鐵路網有必要性，交通部將提出短中長程的發展策略。其中，有關高鐵延伸到宜蘭，可能路廊包括原直鐵案，在直鐵案興建標準軌距，可以直接轉換成為高鐵營運模式；或另規畫新路廊，但須考量興建成本、通行時間、營運效率、環境衝擊等因素。交通部已責成鐵道局考量各種因素，在兩個月內提出初步評估與規畫構想，作為後續可行性研究的決策依據。