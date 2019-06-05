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減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

愛美是天性，想要擁有好身材，許多人會不擇手段，其中甚至會極端地採用不吃早餐減肥，近日才傳出有女高中生因沒吃早餐，體育課跑操場，疑似血糖太低昏倒，甚至一度休克。國健署提醒，當早餐沒吃時，往往在下一餐會因為餓過頭而無法控制食量，反而吃進更多東西，導致體重不減反增。因此，維持三頓正餐是體重控制的重要原則。

想顧「巴豆」又不怕變胖，國健署於「保健闢謠」專區「為了要減重，兒童可以不吃早餐嗎？」提供早餐選擇指南，建議選擇西式早餐時，避免油炸類食物，如炸雞塊、炸薯餅等，可選擇現烤吐司或是三明治；如是在豆漿店挑選早餐，要盡量避免油條、燒餅，減少油脂與熱量的攝取。

另外，早餐可再搭配1杯約240mL牛奶增加鈣質攝取，或是約190mL1杯無糖豆漿，也可選擇小瓶裝210mL無糖或減糖的優酪乳，每天更換食用。肥胖研究學會理事長蕭敦仁也強調，說到保持身材，「飲食」確實比「運動」更重要，建議和營養師討論出適合自己的飲食模式。

訂製體重控制計畫以飲食控制與運動控制7比3為標準，但體態過胖者，應將控制核心更加偏向「飲食」；體態標準者，則可以運動控制為主。再配合「75210」口訣，一天要睡滿「7」小時，保持天天3蔬2果的「5」蔬果習慣，且下課、下班後使用3C產品的時間要少於「2」小時，記得天天運動「1」小時，及只喝「0」卡飲料，能輕鬆控制體重。

當早餐沒吃時，往往在下一餐會因為餓過頭而無法控制食量，反而吃進更多東西，導致體重...
當早餐沒吃時，往往在下一餐會因為餓過頭而無法控制食量，反而吃進更多東西，導致體重不減反增。圖／ingimage
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