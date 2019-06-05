收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00 DailyView網路溫度計 綜合報導



你的房間也像戰場一樣嗎？收納對不少人來說都是一個頭痛的問題，尤其是在空間有限的情況下，如果平時沒有物歸原位的習慣，每次東西拿完都順手往桌上一丟、床上一擺，相信不用幾天就會打造出一個「充滿創造力」的個人空間，雖然對有些人來講，雜亂往往象徵靈感的來源，然而看在有完美主義的收納狂眼中，絕對是最令人抓狂又受不了的景象。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（分析區間：2018年5月9日至2019年5月8日），網友們針對「收納狂最崩潰時刻」的討論，以下三個最令人抓狂的時刻，一起來看看你中了幾個吧！

「阿嬤的冰箱」總能塞到最滿。 圖擷自 「爆料公社」臉書粉絲專頁 分享 facebook

#「阿嬤」的冰箱｜聲量：3989筆

有一種餓叫阿嬤怕你餓；有一種塞叫「阿嬤的冰箱比春節國道還塞」！日前有網友過年回老家，一打開冰箱瞬間驚為天人，只見整個冰箱被塞的滿滿，就算是一支冰棒也找不到容身之處。更誇張的是旁邊的冰箱門，呈現一副隨時會發生土石流的驚悚模樣，阿嬤雖然用三根筷子作為土石流攔阻工法，但東西早已爆滿，嚇的網友忍不住默默關上冰箱，默默安慰自己一句：「假的」。

解法：

當冰箱東西堆積過多，容易造成冷空氣不流通，冷藏效果下降，進而影響到食物的保鮮品質。除了用比阿嬤買菜還要更快的速度把東西吃完，選擇一台擁有多門收納空間的冰箱也是好方法。像是日本製電冰箱的設計把冷凍庫移到冰箱中段，就算是身高不夠的阿嬤，也能輕鬆確認冷凍庫中還有什麼，避免重複購買相同食材；此外實現真正「全室獨立空間」把製冰室與冷凍完全分開，冰塊不再混雜雞鴨魚肉味，開關時也不會散失過多冷氣，造成過度運轉浪費電；就算冰箱塞滿了東西，想要找什麼食材開哪個門就好，找到天荒地老也不怕影響其它庫室的溫度。真正的獨立隔間精準控制每個庫室的溫度，解決收納問題的同時，也保留住食物最天然的鮮味，每一樣食材都有如現撈、現摘般美味。

最重要的是，現在政府還有推減稅政策，今年（2019年）6月中起，只要購買指定機種的冰箱、除濕機、冷暖氣機，最高可減2000元（延伸閱讀：貨物稅減徵！3款家電最高省2千）；此外，三菱電機現正推出買指定日製電冰箱，登錄送SEASONS系列頂級電風扇活動，讓你在炎炎夏日中，輕鬆享受心曠神怡的雙倍舒適清涼感。

#皮夾、包包被塞爆｜聲量：5825筆

許多人每次東西買完不管是發票、收據、甚至是刷卡後的簽帳單，都習慣通通往皮夾裡面塞，姑且不論有些人回家後還會記得整理，把發票依照月份分類，用不到的收據或簽帳單拿去扔掉，大部分的男生總是要等到皮夾因為厚到不行的發票「無法闔上」，才會想到該好好整理一番；相對的，女生包包裡裝的東西也常常讓男生感到震驚不已，什麼東西都有彷彿自成一個獨立小宇宙，不管從裡面拿出什麼，還要裝出一副絲毫不吃驚的樣子，以示尊重。

解法：

為了避免在飯局或是重要場合掏出錢包時，讓其它人看到因塞滿收據、發票而鼓起的雜亂皮夾，留下不好的觀感，善用幾個小技巧來保持整潔，可說是相當重要的事情。

例如養成每兩到三天就整理一次錢包的好習慣，將發票拿出來另外放到收納盒中，不用的單據就拿去丟掉。此外隨著時間越來越多的信用卡、金融卡、或是各種店家的會員卡，如果需要隨身攜帶多張卡片，則可以另外準備一個小的卡片夾，與錢包分開使用，才會既整齊又方便。

#臥室堆滿衣服的椅子｜聲量：2807筆

每個人的房間裡，都有一張不是拿來坐的椅子，上面永遠堆著滿滿的衣服！過去就有網友在臉書上分享這樣一張照片，意外釣出一堆人也搶著分享自己的「椅子山」，迴響十分熱絡。不管男女，很多人都因為懶一時的懶惰，常常衣服晾乾收進屋後，就隨手往椅子上一丟，殊不知就這麼越堆越多，等回過神來已經成為一座「衣服山丘」，比較誇張的甚至連椅子的外型都絲毫不剩，完全看不出是什麼東西，這樣的景象看在收納狂眼中更是讓人心癢難耐。

解法：

許多網友建議，除了養成隨手把衣服摺疊收好的習慣之外，遇到這樣的情況基本上無解；也有網友分享自己的慘痛經驗，表示家中放了三張椅子跟一張沙發，「但沒有一張是拿來坐的」，全都堆滿了衣服與其它雜物，所以千萬不要以為多放幾張椅子就能解決問題，把壞習慣改掉才是上上策。

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