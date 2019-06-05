駁二「這。不會考」課本漫畫塗鴉展 分享課本沒教的事

2019-06-05 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄駁二藝術特區即日起至9月8日，在大義區C7動漫倉庫推出「這。不會考」課本漫畫塗鴉展，展出以「臺灣史地」為主題的漫畫、動畫和桌遊作品及創作手稿。看動漫畫創作者如何將冷僻的歷史文獻視覺化，說出那些課本沒教過的臺灣故事。

展場布置成五、六0年代的舊教室，黑板上方有「禮義廉恥」精神標語與領袖肖像畫，布告欄展示著日治時期和國立編譯館所出版的教科書。黑板則播放著由公共電視「青春發言人」與網路原生媒體「故事：寫給所有人的歷史」的合作動畫《那些年的教科書》。許多觀眾坐在課桌椅前，回想過去上課的時光。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，駁二動漫倉庫嘗試挖掘臺灣動漫畫的潛力，推廣臺灣原創動漫畫作品。這次展覽從大家熟悉的課本主題出發，透過課本塗鴨連結民眾共同的校園記憶。

「這。不會考」的命題，是創作者觀察當代社會所提出的疑問，並以「漫畫塗鴉」方式描繪出不同於教科書的多元觀點。這些塗鴉的內容雖然不在考試範圍內，但讓民眾能夠跳脫找尋唯一正確答案的思考方式。

「這。不會考」展出獲文化部第9屆金漫獎「青年漫畫獎」與「年度漫畫大獎」雙料大獎漫畫家李隆杰《1661國姓來襲》的精彩手稿，觀眾可從荷治時期末代長官、軍事指揮官、牧師和土地測量師與國姓爺之間的角色互動和戰事紀錄，對課本中的鄭成功多了一些想像。不僅漫畫手稿，展覽也將公開YouTube累積近70萬訂閱人氣動畫頻道的臺灣吧《動畫臺灣史》角色設計演化和分鏡手稿，觀眾將搭乘著「黑啤衝刺號」，沉浸在《臺灣世界史》中的大航海時代；從波浪光牆上的手稿，看見團隊的創作軌跡。