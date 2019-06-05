坐月子不能吹風？ 醫警告包得密不透風反害了產婦

2019-06-05 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



坐月子是華人特有習俗，許多人會在生育完孩子後休息一個月時間，有不少世代流傳的坐月子觀念，是只知道不能做、卻不知原理的禁忌，「不能吹風」就是其中一項，原來這與產後皮膚汗腺功能旺盛有關，出汗較多確實可能風寒著涼，室溫維持25度至26度左右即可，醫師提醒，千萬別把自己包得密不透風，反而可能因排汗機制失調，影響內分泌損害健康。

剛生完孩子的新手媽媽柯小姐在國健署健康九九網站中的「疑問醫答」專區中問到，坐月子時，長輩們總不斷提醒，不能吹到風，不然老年時身體會不好。國健署指出，傳統坐月子觀念，要求產婦不可外出吹到風，要多臥床休息等，並認為這段期間的行為對產婦身體的恢復以及影響日後長期健康狀況非常大，以避免造成日後落下頭痛、筋骨酸痛等病根。

針對這個觀念，國健署回應，產後皮膚汗腺功能旺盛，經由皮膚排除過多的液體，而會有出汗較多的情形，因此產婦坐月子期間，確實可能因受冷風或風寒著涼引起感冒。一般來說室溫約維持在25度至26度左右較為適合，建議產婦應注意及時擦乾汗液及更換汗濕的衣服，以免受寒、感冒。

長庚醫院婦產部主治醫師鄭博仁則認為，「坐月子不能吹風」的觀念應是建立在過去沒有抗生素、營養條件不好，為避免虛弱產婦感染導致後遺症，才會用這樣的觀念隔絕產婦外出。但現代防菌滅菌好，「坐月子不能吹風」不再適宜，甚至不建議包得密不透風、應適時開風扇和冷氣，保持室溫條件舒適，以免排汗機制失調，影響內分泌系統，反而容易細菌感染。