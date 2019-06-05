歡慶開齋節！ 跟移工說聲「Eid Mubarak」吧

2019-06-05 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



今天是穆斯林的開齋日，穆斯林人口占全球四分之一，開齋節則是穆斯林的重要節日，就像是台灣的過年，勞動部說，今年開齋節後的第一個周末恰逢端午節連假，往年穆斯林移工會聚集在車站、公園等公共場所，也因移工會搭乘火車、捷運等大眾運輸工具，預估車站將湧入大量人潮，勞動部會透過廣播電台的移工中外語節目，宣導聚會注意事項

勞動部表示，開齋節象徵圓滿完成齋戒，對於身處異鄉的移工，在開齋節與來自家鄉的朋友們聚會，感受過節氣氛及溫暖，如同台灣人過年時與親朋好友聚會，因此，移工在公共場所聚會慶祝開齋節，呼籲民眾尊重不同國家的文化，而移工平常在家庭、營造業及製造業等不同工作領域付出貢獻，雇主也可趁此節日向移工說聲開齋節快樂「EID MUBARAK」（伊的 穆巴拉克），藉此表達感謝，或一起參與開齋節活動，共享節慶喜悅。

勞動部每年均補助地方政府舉辦移工節慶活動，今年的歡慶開齋節活動期間將在6月5日至9日舉行，主要集中在印尼移工較多的台北市、桃園市、宜蘭縣、基隆市等，甚至外島澎湖縣也有舉辦開齋節活動，活動以穆斯林的禮拜儀式為開場，共同祈福及禱告開齋日後都能得到心靈及精神上的滿足，部分縣市會在禮拜後，準備印尼傳統特色美食、傳統歌舞、樂器等表演，同時設攤推廣台灣在地小吃、文化，彼此交流。