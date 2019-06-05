肝癌標靶藥物健保給付放寬 每年逾千名患者受惠

2019-06-05 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署今天宣布，6月1日起已將一款二線肝癌標靶藥納入健保給付，凡使用一線標靶藥無效者，可申請二線用藥給付，估每年上看1000名晚期患者受惠。此外，過去一線標靶藥物給付，須符合半年內進行三次治療失敗才可申請，6月起也將治療期限放寬。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，去年國內接受肝癌治療者約6萬4000人，按以往規定，肝癌晚期無法開刀者，須在6個月內進行3次局部治療失敗，才能使用健保給付的一線標靶藥物；健保署長李伯璋今受訪表示，之前有專家反映，患者6個月內做3次局部治療，不論對醫院工作量、病人體能都是相當大的負擔，健保署討論後決定將原本6個月規定放寬至12個月，未來12個月內進行3次局部治療失敗的患者，都能使用健保給付的一線標靶藥物。

然而，就算接受一線標靶藥治療，仍有30至50%患者面臨無效窘境，這些晚期肝癌患者將無藥可醫，李伯璋說，健保署這次也一併將二線標靶藥納入給付，提供患者更多治療選擇，新制6月1日上路。