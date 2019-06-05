親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

沒賣出一張票 台灣之光陳彥博1人包場：好不甘心

青年偏鄉教育計畫持續徵件 最高獎金10萬元

2019-06-05 13:36聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

教育部青年發展署持續辦理「青年鹿樂實踐家計畫」徵件活動，鼓勵18至35歲青年深入偏鄉，規畫與偏鄉學校及社區互動之服務學習實踐企畫，經審查通過，有機會獲得10萬元實踐獎金。

教育部表示，目前已有4個團隊獲得青年署提供實踐獎金，分別是以心理培力工作坊、書藝課程教學、創意玩智高、地理及文化為內容，提供偏鄉孩童更多元的學習資源。

逢甲大學社區發展志工隊主要從事國中小學及鄉里的校外服務，服務內容包含課後輔導、說故事戲劇演出等活動。團隊成員包含機械、工業工程及系統管理專長，奠定了智高積木教學基礎。團隊表示，他們選擇從國小出發，以寓教於樂動手實作方式教導學童認識科學性智高積木原理，並透過手腦並用益智活動，提升學童的學習動機及成效。

參與服務的葉珈彤說，偏鄉服務不是單向的給予，更讓他從中學習與成長，是個教學相長的過程。好喜歡看到小朋友自己完成每一項成品而露出的滿足笑容，小朋友以自己的角度所完成的創意積木，是我們在框架思考裡所無法做到的，他們做出千奇百怪作品，每每讓我們驚嘆。

葉珈彤說，聽到他們一個個嚷嚷說著非常喜歡這次活動，讓他覺得這趟服務旅程更有意義了。

逢甲大學社區發展志工隊赴偏鄉教學童智高積木原理，獲青年鹿樂實踐家計畫獎金補助。圖...
逢甲大學社區發展志工隊赴偏鄉教學童智高積木原理，獲青年鹿樂實踐家計畫獎金補助。圖／教育部提供
分享

偏鄉學校教育部
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40

晚期肝癌患者福音 6月起二線標靶藥納健保

2019-06-05 12:52

罕病20／罕媽推友善遊具 女兒盪著鞦韆終於笑了

2019-06-05 14:44

食藥署訂草案／藥劑易傷髮 避免一周前後染+燙

2019-06-05 14:34

歡慶開齋節！ 跟移工說聲「Eid Mubarak」吧

2019-06-05 14:16

肝癌標靶藥物健保給付放寬 每年逾千名患者受惠

2019-06-05 13:54

端午節也是世界食安日 食藥署決定要加強管理這些事

2019-06-05 13:25

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

高雄月眉35.8度！ 氣象局針對高屏發布高溫資訊

2019-06-05 12:42

「愛．家園」雙老家園 讓腦麻的孩子陪父母一起慢慢老

2019-06-05 12:31

羅東博愛醫師：課堂上經常放空 可能也是過動

2019-06-05 12:24

春秋航空7月4日首開高雄直飛寧波航線 2小時抵達

2019-06-05 12:01

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34

配合竹子湖繡球花季活動 延長大眾運輸服務

2019-06-05 11:02

肝癌治療新制 一線擴大給付、二線納健保

2019-06-05 11:00

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

一周內別同時染燙 衛福部擬要求產品加註警語

2019-06-05 10:38

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34

韓國瑜造勢遇端午 林佳龍：疏運有信心

2019-06-05 10:30

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-05 09:33

暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06

今天各地炎熱 周六鋒面接近恐出現較大雨勢

2019-06-05 08:54

芒果椪一夏！ 看到愛文與台南椪餅的創意新吃法

2019-06-05 07:57

鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51

吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面

2019-06-05 07:24

芒種後炎夏將至 中醫師：可吃龍眼紅棗

2019-06-05 07:11

罕病20／罕媽推遊戲平權 終於看見女兒盪鞦韆的笑容

2019-06-05 07:09

日本腦炎、腸病毒流行期 麻疹升溫

2019-06-05 00:30

雪隧消防救災 添1.6億元設備

2019-06-04 23:51

紓解國五壅塞 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 23:45

兒童氣喘長大會好？避免環境刺激

2019-06-04 23:07

大腸癌配合化療 治癒率高別放棄

2019-06-04 23:06

健康主題館／幫忙判讀 搶救生命 醫界愛AI

2019-06-04 23:02

端午連假搭台灣好行 3家客運半價與轉乘優惠帶著走

2019-06-04 22:29

女大學生脖子腫就醫45歲母陪同 母女都罹癌

2019-06-04 22:26
看更多

熱門文章

吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面

2019-06-05 07:24

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

紓解國五壅塞 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 23:45

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

5時46分東南海域地震 台東4級以上

2019-06-04 17:52

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-05 09:33

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

台人沒聽過但連庫克都愛吃 「鬼頭刀」每年幫台賺20億

2019-06-04 17:59

不是頭暈！台東地牛翻身規模5.6 屏東搖晃有感

2019-06-04 17:59

玩具總動員4「披薩星球」火箭、三眼怪杯6月6日開賣 來影城帶回家

2019-06-04 15:31

女大學生脖子腫就醫45歲母陪同 母女都罹癌

2019-06-04 22:26

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

每日星座運勢／射手異地謀生好發展 投資有貴人助

2019-06-05 00:00

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34

不滿被說黑箱！ 獸醫師公會全聯會發聲明表達抗議

2019-06-04 16:13

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

兩隻黑面琵鷺上月癱倒花蓮溪 縣府今公布死因

2019-06-04 18:10

鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51

精品折扣殺破5折！全館滿3千送3百SOGO歷年最強回饋年中慶出招了

2019-06-04 18:07

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06

火災3大迷思 消防隊：發現火災靠聽不靠聞

2019-06-04 19:23

汽機車換新補助 環保署：不延長

2019-06-04 19:08

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

滿滿魚肉的散壽司、酸甜海鮮涼卷！ 爭鮮×World Gym聯名「清爽系餐盒」

2019-06-05 00:32

芒種後炎夏將至 中醫師：可吃龍眼紅棗

2019-06-05 07:11

賀一航大腸癌逝 醫：治癒率高別放棄

2019-06-04 17:56

鴻海股東回饋加碼 夏普家電七折起

2019-06-04 19:13

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:17

端午連假搭台灣好行 3家客運半價與轉乘優惠帶著走

2019-06-04 22:29

吃錯會曬黑！夏天防曬必學4招 居然要少吃香菜、芒果？

2019-06-04 22:10

SOGO復興館「地下經濟」變身 打造種類最多食品商場

2019-06-04 19:40

新竹少年骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節

2019-06-04 19:17

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top