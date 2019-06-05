青年偏鄉教育計畫持續徵件 最高獎金10萬元

2019-06-05 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部青年發展署持續辦理「青年鹿樂實踐家計畫」徵件活動，鼓勵18至35歲青年深入偏鄉，規畫與偏鄉學校及社區互動之服務學習實踐企畫，經審查通過，有機會獲得10萬元實踐獎金。

教育部表示，目前已有4個團隊獲得青年署提供實踐獎金，分別是以心理培力工作坊、書藝課程教學、創意玩智高、地理及文化為內容，提供偏鄉孩童更多元的學習資源。

逢甲大學社區發展志工隊主要從事國中小學及鄉里的校外服務，服務內容包含課後輔導、說故事戲劇演出等活動。團隊成員包含機械、工業工程及系統管理專長，奠定了智高積木教學基礎。團隊表示，他們選擇從國小出發，以寓教於樂動手實作方式教導學童認識科學性智高積木原理，並透過手腦並用益智活動，提升學童的學習動機及成效。

參與服務的葉珈彤說，偏鄉服務不是單向的給予，更讓他從中學習與成長，是個教學相長的過程。好喜歡看到小朋友自己完成每一項成品而露出的滿足笑容，小朋友以自己的角度所完成的創意積木，是我們在框架思考裡所無法做到的，他們做出千奇百怪作品，每每讓我們驚嘆。