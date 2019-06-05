端午節也是世界食安日 食藥署決定要加強管理這些事

2019-06-05 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



聯合國大會去年底決議2019年為世界食安元年，並將6月7日訂為世界食品安全日，行政院食安辦公室、食藥署、農委會、環保署等今響應，將依循聯合國大會今年提出的6大食安方針，環境永續、糧食安全、減貧、醫療健康、國際貿易、公共衛生守護台灣食安，食安辦主任許輔表示，從農場到餐桌守護台灣食安，且針對國人常吃的食物、食品將加嚴管理。

食藥署副署長林金富表示，我國有三分之二的食品為進口食品，響應世界食安元年，邊境管理將會逐步加強管理，像是高風險食品會加強檢驗，並依循節慶常見的飲食，也會在邊境加強控管，近期則是新增水產品以及蛋品的邊境管理，業者要進口相關的食品，必須要通過系統性的查核。

國內食品的部分，近期台灣進入夏季，食物中微生物的問題也將提高警覺，最近學校的食物中毒事件推測會提高，也將會加強團膳食物的抽驗稽查。

許輔表示，國內的食品安全是一條龍進行，從進口、國內農產品生產到餐桌、廚餘，由各部會執掌管理，台灣跟進聯合國大會積極保障食品安全，但也不會一味拷貝其他國家的作法，而是會針對國內常見的食品，加強稽查以及管理。