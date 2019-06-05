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「愛．家園」雙老家園 讓腦麻的孩子陪父母一起慢慢老

2019-06-05 12:31聯合報 記者許玉娟╱即時報導

腦性麻痺的孩子老了，當照顧他們的父母更老了，怎麼辦？

當76歲的許媽媽，要忍著膝蓋與髖骨疼痛抱著46歲的淑絮洗漱穿衣時，她有這個疑問，一如全台8萬個腦麻家庭的希望：「如果能繼續在一起相依相扶持地老就好了」。雙老養護家園是答案。

中華民國腦性麻痺協會長期協助腦麻家庭，發現「老化」對這類家庭帶來重大陰影。協會常務理事、立委林奕華說：「當腦麻的朋友併有多重障礙，需要更多人力照顧，可是當他的父母也老了，這樣的家庭，社會可以給予什麼支持力量？」

協會正在籌建「愛．家園」，目標是「以家庭的形式讓家人一起慢慢變老」。林奕華說：「『愛．家園』是雙老家庭的概念。因為照顧者雖然辛苦，但那也是他生活的重心。如果透過照護機構把他們拆散，照顧者或被照顧者都失去親情的支柱點。」

許淑絮的媽媽期待這個家園。她已經照顧女兒46年了，當年以竹製的娃娃車載三個孩子，身上再揹一個，跋涉送淑絮去隔壁村讀書，過程狼狽又危險；在教室外守著，隨時進去扶起滑下椅子的女兒，甚至夫妻倆乾脆跟女兒當國中同學，一班上課。

淑絮用腳打電腦、翻書頁，讀出文化大學歷史所碩士，出過書、受過表揚，可是所有的生活起居，還是要媽媽抱著上下。許媽媽說：「累，但遇到了也是要做。我常說，我若死了，她不知道該怎麼辦？她爸爸18年前過世前也說，淑絮要跟著走... 」媽媽的哽咽聲中，是淑絮咬字不清的插話：「嘜煩惱啦！」

許媽媽把希望放在「愛．家園」雙老家園，「如果這樣可以做成功，是真的很好。」但這件事還要眾志成城，目前第一階段要有成立基金會所需的3000萬，還有購地、建家園、人員、醫療設備等資金，長路漫漫，每一步都是希望。捐款戶名：中華民國腦性麻痺協會，劃撥帳號：16380438，捐款專線：(02)2892-6222，詳情查詢官網

腦麻人士許淑絮（右）與母親林月卿分享對「愛‧家園」的期待與盼望。照片提供/中華民...
腦麻人士許淑絮（右）與母親林月卿分享對「愛‧家園」的期待與盼望。照片提供/中華民國腦性麻痺協會
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中華民國腦性麻痺協會常務理事林奕華與腦麻人士（左起）吳瑞璧、許淑絮邀請大家一起來...
中華民國腦性麻痺協會常務理事林奕華與腦麻人士（左起）吳瑞璧、許淑絮邀請大家一起來支持「愛．家園」計畫。照片提供/中華民國腦性麻痺協會
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