「愛．家園」雙老家園 讓腦麻的孩子陪父母一起慢慢老

2019-06-05 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



當腦性麻痺的孩子老了，當照顧他們的父母更老了，怎麼辦？

當76歲的許媽媽，要忍著膝蓋與髖骨疼痛抱著46歲的淑絮洗漱穿衣時，她有這個疑問，一如全台8萬個腦麻家庭的希望：「如果能繼續在一起相依相扶持地老就好了」。雙老養護家園是答案。

中華民國腦性麻痺協會長期協助腦麻家庭，發現「老化」對這類家庭帶來重大陰影。協會常務理事、立委林奕華說：「當腦麻的朋友併有多重障礙，需要更多人力照顧，可是當他的父母也老了，這樣的家庭，社會可以給予什麼支持力量？」

協會正在籌建「愛．家園」，目標是「以家庭的形式讓家人一起慢慢變老」。林奕華說：「『愛．家園』是雙老家庭的概念。因為照顧者雖然辛苦，但那也是他生活的重心。如果透過照護機構把他們拆散，照顧者或被照顧者都失去親情的支柱點。」

許淑絮的媽媽期待這個家園。她已經照顧女兒46年了，當年以竹製的娃娃車載三個孩子，身上再揹一個，跋涉送淑絮去隔壁村讀書，過程狼狽又危險；在教室外守著，隨時進去扶起滑下椅子的女兒，甚至夫妻倆乾脆跟女兒當國中同學，一班上課。

淑絮用腳打電腦、翻書頁，讀出文化大學歷史所碩士，出過書、受過表揚，可是所有的生活起居，還是要媽媽抱著上下。許媽媽說：「累，但遇到了也是要做。我常說，我若死了，她不知道該怎麼辦？她爸爸18年前過世前也說，淑絮要跟著走... 」媽媽的哽咽聲中，是淑絮咬字不清的插話：「嘜煩惱啦！」