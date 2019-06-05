羅東博愛醫師：課堂上經常放空 可能也是過動

2019-06-05 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院今天提醒，孩子好動活潑是聰明的表現，但若過了頭，不免擔心是否有過動的傾向。

院方指出，7歲就讀小一的女童上課時經常無法專心，回家作業也寫不完，還經常忘記帶東西回家， 媽媽擔心，帶到醫院檢查，確診為小兒注意力不足過動症，經妥善治療，病情已漸漸隨年紀增長而穩定。

院方提醒，家長如果發現孩子注意力與同年紀孩子相比較短暫，且經常過動或衝動，則很可能是注意力不足過動症（ADHD）的前兆。

不過，羅東博愛醫院身心暨精神科主治醫師吳俊漢表示，ADHD主要被認為與大腦前額葉的發展較慢有關，會導致孩子注意力不集中、過動或衝動，症狀依不同個體狀況，表現會不一樣，許多患有注意力不足過動症的孩子，尤其是女孩，注意力缺乏的症狀常常是在課堂上放空，不一定會動來動去坐不住，但因為不影響班級秩序，因此便有可能被忽略。

吳俊漢表示，注意力不足過動症通常在12歲前，有多項症狀、行為發生的場域至少超過兩個以上，如在家中、學校與安親班等不同情境的表現皆一致，並且症狀持續期間必須大於6個月以上，且確實對生活、學習造成干擾才會在專業判斷確診。

他說，孩子5到6歲之前，注意力與過動情況不容易輕易被辨別為正常或異常，通常要到5到6歲開始上學後，才有機會觀察出，因此注意力不足過動症通常都要等到孩子上大班或小一階段時才會確診。

吳俊漢表示，大腦前額葉的功能在於幫助培養規劃事情的能力，包括組織、計劃、解決問題，以及按部就班完成事情、不因為衝動就輕易放棄等，因此隨著大腦前額葉功能逐漸成熟。

他指出，部分孩子在青春期的中後期，約18到20歲，注意力不足與過動的症狀會緩解、穩定、甚至痊癒，而也有相當比例的孩子，隨著年齡增加，自我管理能力隨之提升，進而能夠逐漸為自己找到穩定心緒的方法。

小兒注意力不足過動症究竟要不要用藥？對此，家長通常有許多掙扎，吳俊漢建議，藥物的功能是補足神經傳導缺乏的物質，孩子服用後，會讓心緒穩定下來，家長可與醫師詳細討論。

用不用藥？他認為，可以著重在用藥前後的影響對孩子是否有整體幫助，例如用藥後，在學習效能、人際關係、情緒安頓與生活管理上有所成長，孩子的心理挫折可能因此有效減少，有助於對整體學習產生正面影響。