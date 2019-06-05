春秋航空7月4日首開高雄直飛寧波航線 2小時抵達

2019-06-05 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



大陸最大民營航空春秋航空將於7月4日首開高雄直飛寧波航線， 飛航時間僅2小時，首航打出單程促銷票價僅台幣920元（不含稅）。高雄市副市長葉匡時表示，高雄寧波新航線開通後，不僅省去第三地中轉時間，帶動高雄觀光旅運及產業發展，也引入更多商業投資機會，期許春秋航空能開闢更多高雄直飛大陸城市航線，增加兩岸往來機會。

春秋航空自7月4日起開闢高雄直飛寧波航線，每周2班次（周日及周日），去程航班為中午12點自高雄國際機場起飛，下午2點05分抵達寧波；回程航班上午8點50分自寧波起飛，上午11點抵達高雄國際機場。

葉匡時5日上午出席高雄-寧波航線開通記者會，他說，交通部統計，高雄國際機場今年進出旅客人數截至4月分為243萬2292人，較2018年同期221萬9834人，成長約9.6%。目前高雄直飛大陸內地及港澳共20個城市，每周去回程共有360班，春秋航空開闢高雄寧波航線，代表高雄市正透過各種交通路網，提升兩岸交流、帶動經濟發展。

葉匡時表示，先前擔任交通部長時就規畫這條航線，沒想到擔任高雄市副市長後，正好收成成果，看到單程航班竟只有920元，「決定首航就要帶交通、觀光局長，花920元坐到寧波去看看！」高雄民眾每周四去、周日回，希望也能帶入寧波、長江三角洲那一帶的觀光客，「多交流、對兩岸穩定發展更有意義」。

春秋航空發言人張武安說，該航空的上海浦東到高雄航線，客座率百分之92.8%，銷售率更達93.8%，但票價也便宜，平均票價僅新台幣3640元；此次對於開通寧波到高雄新航線信心滿滿，平均價格是5642元新台幣，期待未來能開通更多大陸城市到高雄來。