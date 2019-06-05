租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友透露不買房只租房，如今已邁入 18年，她還打算在退休後搬入先生上班地點附近的宿舍，待兩人都退休之後再回老家，運用「無縫接軌」的神居住計畫，讓他們的退休生活經濟無虞。示意圖，與當事人無關。圖片來源:Ingimage 分享 facebook

租屋或買房，向來是不少中產階級的兩難題。一名女網友在MOBILE01網站上發文「租屋第18年……」表示，一家四口租屋如今已邁向第18年。當初因為種種原因遲遲未買房，但長期將全部的錢用於投資，如今年股利50萬的收入下，讓她們願意持續這樣的租屋日子，她還打算在退休後搬入先生上班地點附近的宿舍，待兩人都退休之後再回老家，運用「無縫接軌」的神居住計畫，讓他們的退休生活經濟無虞。

原PO表示，夫妻都是公教人員，兩人對買房的認知差異極大。她表示因為恐怕天有不測風雲，因此傾向一人就可以負擔得起的舊房，而先生要的是必須兩人一起負擔的新房，因為租屋一路以來遇到的都是好房東，每月一萬多元的房租也很合理，讓他們逐漸消減了成為有房一族的念頭。

由於這樣一來每月便有錢可以投資，如今目前投資股利每年50萬，原PO認為如今兩名小孩分別已12歲和14歲，再等6、7年孩子們都長大了，自己再搬去先生上班地點附近的宿舍，待兩人都退休之後再回先生的鄉下老家，她發文問網友：「有人也是這樣，打算租屋個2、30年，後來回去住老家的嗎？」至於鄉下老家的條件，原PO也說，雖然真的很鄉下，但約莫10分鐘的車就有全聯跟全家。

網友看到發文後紛紛讚嘆，光是原PO每年50萬的股利，已經可以打趴很多人，許多人皆支持原PO一家不買房的決定，認為原PO的公教身份外加還有老家可以住，其實真的不用買房；就算拿20年的租金去買房，最終也只能買郊區的房子，與其如此，不如將買房的大筆費用省下來，「退休生活應可無慮了。」