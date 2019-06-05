林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為紓解國五壅塞狀況，交通部長林佳龍今天表示，北宜直鐵路線有爭論，現在可行性評估要進入第二階段環評，變數很多，同步啟動評估高鐵延伸到宜蘭，交通部是開放態度。

林佳龍昨赴坪林行控中心視察國道五號狀況時說，雪隧會管制車輛、車速是基於安全因素，已同步推動北宜直鐵，也研議高鐵延伸到宜蘭。

對此，林佳龍說，高鐵現在扮演串連南北角色，也在評估往屏東，宜蘭也有在研議，目前在評估階段，宜蘭到台北這段來往人口相當多，對未來宜花東觀光旅遊也非常重要。

林佳龍說，北宜直鐵路線一直有爭論，現在可行性評估要進入第二階段環評，變數很多，目前同步啟動評估高鐵延伸到宜蘭，交通部持開放態度。

至於今行政院長蘇貞昌在台鐵108年鐵路節周年慶祝大會上提到，對台鐵要錢給錢、要人給人，林佳龍說行政院跟交通部對台鐵的支持是全面的，尤其普悠瑪事故後安全的提升，涉及到人力結構，感謝行政院支持2000多人一步到位，同時在薪資方面也會提升。

林佳龍說，全面性台鐵改革正推動當中，像是前瞻基礎建設，新的列車採購，也會加強在人員、車輛方面提升，第四大票務系統上路，三個月後也會檢討後做修正，台鐵的改革是全方面的，他全力支持。