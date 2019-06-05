影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今天是世界環境日，長期關注違法傾倒掩埋問題的台南社大環境行動小組召集人黃煥彰在臉書上公布「今年全台最噁心的土地」，一處位在高雄橋頭筆秀社區的土地，遭人傾倒大量有惡臭的廢汙泥，並表示連民間都能透過空拍機，當場抓到違法者在偷倒，但高雄市環保局卻抓不到，「市長韓國瑜拜託拿出魄力來吧」，質疑環保局根本就在包庇，檢調單位應介入。

環團拍攝到的影片中，只見這塊周圍都被圍起來的土地上，有大量的鐵桶與太空包，還有貨櫃車正在傾倒黃色的廢泥，黃煥彰表示，質疑汙泥應該是高科技廠房產生的廢棄物，偷倒到現場，已經有一段時間，環保局卻無法制止；場址周邊是典寶溪，旁邊分別有住宅、農田、魚塭，而西邊筆秀社區，南邊中崎社區，東邊海城社區，尤其吹南風時，東北邊的海城社區，或就在旁邊筆秀社區，都聞到一種惡臭味道。

而高雄市環保局則表示，已有介入處理中，該土地在傾倒後，隨即易手，已要求新地主必須處理地上的汙染物。但黃煥彰認為，影像是6月3日拍攝到，根本就不是在清汙中，而是變本加厲在傾倒中，「環保局有問題嗎」

黃煥彰的貼文如下：

6月5日世界環境日作為「人類的節日」， 呼籲民眾採取積極的環保行動， 以集微弱的力量來共同保護我們的鄉土。土壤是生命之母，今日我們如何處理土壤?來日土壤就如何對待子孫。這裡是高雄橋頭筆秀社區，GPS定位22.768411, 120.315333居民常聞到很臭的氣味，高雄市環保局說很快就會改善了……….這是我們6月3日拍到的影像，是［變本加利］吧！ 請問高雄市環保局可以這樣子嗎? 1.黃色污泥是高科技污泥嗎？還是何種汙泥?從那裡來？ 2.咖啡色污泥那裡來？還是將潤滑油或有機溶劑或工業廢液混合攪拌？灰色污泥從那裡來？ 3.每個鐵桶裝了何種廢溶液？ 4.是一般事業廢棄物？還是有害廢棄物？ 5.高雄市環保局有檢測總量來做指紋比對嗎？還是只作溶出實驗來幫業者護航? 6.這些事業廢棄物從那家工廠來的？ 7.這是工廠嗎？有公司登記？是那部門核准的何種合法行為？若不合法為何環保局人員來看過卻持續發生不法行為？ 我們沉重的呼籲： 1.高雄市韓國瑜市長應把魄力拿出來；勇於面對問題；解決問題。 2.高雄市議員與立法委員應站出來，要求行為人負起土地復原責任。 3.這樣的行為應被遏止，媒體朋友有責任幫弱勢的人民追答案。 4.高雄市環保局的人員有包庇之嫌，監察院應主動調查。 5.企業與污染行為人的刑責與社會責任，有待地檢署介入調查，釐清真相。