肝癌治療新制 一線擴大給付、二線納健保

2019-06-05 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



37歲的蔡小姐，3年前到日本遊樂園玩時腹部悶痛不適，回台就醫檢查發現為肝癌二期，右側有13公分大的肝腫瘤，後來雖接受手術切除，並搭配一線口服藥物，但去年2月又在肺部發現新的腫瘤，而在醫師建議下，蔡小姐開始使用二線口服藥物，目前病情控制穩定，能正常生活工作。

外科醫師表示，近期肝癌藥物已放寬給付條件，新制並納入二線藥物治療，平均生命可延長26個月，預計造福國內約1400位患者，減輕經濟負擔，呼籲患者應積極接受治療。

收治蔡小姐的台灣消化系外科醫學會理事長、高醫一般及消化外科主治醫師李金德表示，依據健保署日前公布，自今年6月1日起，將晚期肝癌二線口服藥物納入適用健保給付。另外，原本規範半年三次局部治療後才能申請的一線藥物，也放寬給付條件，嘉惠更多患者。

李金德說，肝癌的治療主要考慮癌症的期別與肝功能的好壞，對於早期肝癌（0至2期）且肝功能良好的病人，手術是主要的治療選擇；晚期肝癌或腫瘤數過多者，較不適合手術，得視患者狀況而以不同藥物治療，如目前一線與二線口服藥，能達到延長晚期肝癌患者存活時間、延緩疾病惡化等治療目標。

台灣肝癌醫學會秘書長林成俊說，過去肝癌一線口服藥物，必須在「半年三次局部治療」條件下才能申請健保給付，但短期內太密集局部治療，患者肝功能可能會損傷；目前健保給付規範放寬為「一年三次局部治療」，能提高治療效益，必要時也有足夠的肝功能再拼二線治療。

不過李金德也說，無論一、二線藥物，肝癌患者服用後會有手、腳部出現水泡，皮膚脫皮等副作用，仍須與醫師討論後再決定用藥。