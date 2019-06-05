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噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34聯合新聞網 綜合報導

擷自爆怨公社
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一家全台知名連鎖日式料理店在高雄左營新光三越的分店被客訴了。一名網友昨日在《爆怨公社》上發文，指出與妻小近日到高雄左營彩虹市集內的餐廳吃飯，意外點到一碗小強飯，接下來店家的神回應，讓他表示自己「三生三世」都不會再到這家店消費。

原PO稱，前日晚間帶妻小到高雄左營的彩虹市集逛街，因為晚餐時間到了索性在百貨內解決晚餐，因為帶著家人，覺得挑選一家全台皆有連鎖店的日本料理丼飯，在衛生品管上一定不會有問題，於是一家人點了兩碗丼飯，等著大快朵頤。

沒想到，原PO一家人點的鮭魚丼飯跟雞腿丼飯中，其中一道雞腿丼飯上面，竟沒有任何遮蓋物地、直接躺著一隻死掉的蟑螂。他向那晚的女服務生反應，得到的只是對方一直連稱不好意思，並未有任何處置。之後向內場的男廚師反映後，得到的竟是一張「很臭✖️100的臉」，只見男廚師沉默不語、未給任何交待就把小強雞丼飯端回，「好像這件事是我的問題。」

原PO不滿店家的反應，要求兩份原封不動的餐點都退，但女服務生一開始還沒打算讓他們退回，是原PO再三堅持不吃才得到全額退費的處理。他向女服務生質疑，在出餐時難道都不會再看一眼嗎？女服務生竟說，因為百貨公司最近都在消毒，他進一步質疑，難道百貨公司消毒，就要讓顧客吃蟑螂？原PO詢問女服務生是否有官網可反應此事，女服務生竟還小聲回覆表示沒有設置官網(編按：該連鎖日式料理店設有官網)，但應該有粉絲專頁可供留言。

一碗小強飯讓原PO領教到這家知名日式料理店，原來連一碗外露的小強飯都不願退費，讓他喊嘆，對店家的衛生、人員教育及廚師都相當感冒，表示「本人三生三世都不會再去領教」。

擷自爆怨公社
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