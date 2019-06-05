月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40 聯合新聞網 綜合報導



月薪7萬元的新鮮人想月花2萬租房引發論戰。圖為示意圖，與新聞當事人無關。圖片來源/Ingimage 分享 facebook

一名男性網友上月在mobile 01網站上發文，指出自己近來的困擾，由於自己剛從美國留學歸國在台北工作欲找房，因為薪水不是太低原本希望每月花一萬台幣找房，但始終不滿意房子的品質又再加高預算，他問網友月花兩萬在台北租房，以新鮮人的身份來說是不是有點太高，此番留言意外引來大量台北租屋族蓋上好幾頁的「建議樓」。

原PO表示，自己大學在新竹月花4000就能租到很棒的房子，留學美國後，每月的租金落在900美元(約台幣27900元)，但因為考量到當地物價是台北的3倍，也還能接受。由於最近學成歸國回台北找工作，順利找到一份月薪7萬，但若加上年終及其他考績獎金平均每月可達10萬的收入，讓他覺得似乎可以月花一萬在台北找棲身之所。

但找房子沒像原先找工作那般順利，他表示，由於看的都是一萬元左右的房子，進房後不是屋子破，就是外頭環境很糟，有些鄰近餐飲業的房子還會附帶幾隻活生生的老鼠，讓他心死提高預算，進一步再擴大到每月租金一萬五的看房範疇；但沒想到如此提高5000元的預算後，換得的只是交通更加便利而已，有些標榜著就在捷運站旁的房子即是這個價錢，讓他感嘆，原來在台北找房子比找工作還難。

原PO表示自己是第一次在台北租房，真的還不知道原來台北的房租可以這麼貴，向友人吐苦水後想把預算拉到兩萬元上限，「但每個人都笑我白痴...想問一下新鮮人在台北花兩萬租房是不是太誇張？」

對於原PO遭遇，許多人表示認同，建議在外租屋的上班族應每月花月薪的20%至30%來負擔房租為宜，過高則不建議；但有人認為以原PO一月平均賺10萬的「身價」來看，月租兩萬房，似乎剛好就落在合理可接受的範圍內。有網友認為，拿錢來換通勤時間很值得。但也有人酸諷原PO，不知是從哪一國回來的，台灣月租金兩萬已是很便宜的價格，換做其他國家一定高於這個數。

也有人反問，原PO到底做的是什麼工作，在台北活下來的新鮮人，居然可以月領7萬元？直言原PO已算幸運，也有人認為，其實美國沒有台灣3倍這麼誇張，且認為他對台灣的房租認知，似乎還停留在很多年前的光景，現在在新竹的一般套房約落在7000元的價格。