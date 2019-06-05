暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



澎湖旅遊旺季即將到來。圖／澎管處提供 分享 facebook

7、8月是澎湖旅遊旺季，交通部觀光局、澎湖國家風景管理處今天宣布，今年暑假將推出湖西小鎮好行巴士免費搭乘服務，巴士路線串連五款旅遊體驗套票，不僅可以體驗老船長討海人生，還能探訪石滬堆疊以及傳統延繩釣，深度旅遊澎湖。

觀光局定位2019年是台灣小鎮漫遊年，澎湖縣主要區域湖西鄉被選為全台30大經典小鎮。澎湖國家風景管理處副處長洪志光表示，往年澎湖的公共運輸較不方便，遊客大多是租借汽車、機車的方式旅遊，今年首度開設小鎮好行巴士，從澎湖機場開始串連湖西鄉15個站，7、8月暑假期間可以免費自由搭乘。

澎管處指出，好行巴士7月起上線，每個小時一班車，預計第一班為上午8時發車，最後一班為下午5時，屆時還能在「澎湖鎮好玩」App上查詢公車到站時間，讓遊客搭乘更加方便。

根據澎湖國家風景管理處規畫，本次共有五種我愛澎湖旅遊套票系列，包括農情漫步，可以體驗農村傳統，犁田、種花生，以及「職人帶路」體驗老船長生活當一日討海人，「一生守滬」修復石滬及海洋的緊密關係，「現撈好物」探訪蚵殖產業、濕地與潮間帶。

此外，澎湖有豐富獨特的地形地質景觀，今年暑假還有一系列「澎湖地質音樂祭」，自7月20日開始有連續四場音樂會，可以體驗晚上的景點美景。