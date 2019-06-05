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今天各地炎熱 周六鋒面接近恐出現較大雨勢

2019-06-05 08:54聯合報 記者董俞佳╱即時報導

受太平洋高壓影響，各地炎熱，氣象局提醒注意防曬。另外，8日周六鋒面接近，各地天氣轉不穩定，會出現較大雨勢。

氣象局預報員張承傳表示，周五前受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，西半部高溫約34、35度，局部地區台北盆地、台東、高屏近山區還會再更高，8日台東要留意焚風現象。

張承傳說，8日鋒面接近，9日鋒面靠近陸地，預計10日、11日西半部全天有雨，且雨勢會比較明顯，高溫則因降雨而稍降，北部高溫30度、中南部32度。

8日鋒面接近，各地天氣轉不穩定，會出現較大雨勢。本報資料照片
8日鋒面接近，各地天氣轉不穩定，會出現較大雨勢。本報資料照片
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