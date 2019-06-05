芒果椪一夏！ 看到愛文與台南椪餅的創意新吃法

2019-06-05 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南左鎮區農會今年芒果節，推出以台南椪餅與台南愛文芒果結合的新甜點，取名「 芒果椪一夏」，將在左鎮芒果節7月13日及14日開幕活動，每天各有200人免費體驗，當場報名；平日在左鎮驛站冰館也品嘗得到，一份售價160元，內含兩球手工芒果冰淇淋，份量大可供兩人一起品嘗。

台南椪餅以白糖、黑糖作為內餡，吃起來特別香，也稱為「香餅」，是台南特有的點心，早年也用有黑糖內餡的椪餅，打上一顆雞蛋用麻油煎煮，過去是婦女的月子餐，所以又有「月子餅」之稱。椪餅與芒果的結合是首次看到。

指導的遠東科大餐飲系老師李尚穗表示，左鎮區農會每年芒果節主題都與烘焙有關，從麵包、蛋糕到派、披薩都做過，今年想嘗試不一樣，又能代表台南的，就想到把知名的台南椪餅結合在一起，讓傳統與現代激發出不一樣美味；一份「芒果椪一夏」有兩球手工芒果冰淇淋，還有紅豆新鮮芒果和情人果等，帶有酸甜滋味，很適合夏天享用。

台南市芒果節從6月22日至7月14日，玉井左鎮南化和楠西四大產地陸續推出芒果節系列活動，南化區農會芒果市集將在6月10日開市，總幹事溫進添表示，今年芒果產量平穩，生長期間雨水較少，品質相當不錯，目前外銷供果園已進入藥檢階段，不論是銷大陸和日本、韓國，貿易商洽談興趣都很高。