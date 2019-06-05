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鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，鋒面雲系遠離加上偏南風影響，今天會相當晴朗悶熱，雲量少、陽光強，清晨各地低溫已經有25到26度，預計各地中午高溫有32到34度，建議在衣著上要以透氣為主，也要多補充水份，中午前後避免在陽光下，紫外線過量到危險等級，曝曬15到20分鐘就會曬傷，要注意防曬。

他說，中午前後空氣中的臭氧濃度容易因為光化反應而偏高，北部的空氣品質可達橘色提醒等級，對敏感族群不健康，傍晚入夜後濃度會逐漸降低。另外山區及鄰近山區的地方還是要留意午後雷陣雨，有瞬間較大雨勢，要留意溪水暴漲，行經易落石路段也要特別注意安全。

他說，昨天鋒面尾巴加上中低層大氣有低壓波動的通過，讓台灣一整個白天的天氣都不太穩定，傍晚起雲層才自北而南逐漸離開，目前雲系已經幾乎完全離開台灣到東方海面上，並逐漸往東移動，只剩下南部和東南部還有一些殘留雲系，因此雲量少，也有明顯陽光，加上偏南風到西南風持續帶來暖空氣，今天白天溫度上升的速度會很快。

賴忠瑋說，北方長江流域附近則還有另一波低壓鋒面雲系逐漸蘊釀生成，不過距離很遠，還影響不到台灣。預計穩定悶熱的天氣可以持續到周五，周末鋒面將南下接近北部海面，雖然目前資料顯示，鋒面主要雲系還不至於直接影響台灣，但是要留意台灣位於鋒面前方，一方面不穩定度較高，另一方面會有鋒面南緣的零散雲系影響，因此周末兩天的天氣會有點變化，甚至會有點晴時多雲偶陣雨的情況，多數時間是多雲到晴，偶而有雲系通過時會有點陣雨。

預計鋒面會在下周二左右開始影響台灣，賴忠瑋說，下周三開始帶來較明顯的雨勢，要特別注意的是，目前資料顯示這波鋒面的強度並不弱，水氣也不算少，有可能滯留兩到三天，梅雨鋒面的特徵較明顯，是下周要特別關注的天氣焦點，未來一周也要持續留意其變化。

氣象局說，周六至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣地區大氣環境再度變得較不穩定；周六北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；周日至下周二西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。

下周三至周五鋒面滯留於台灣北部海面，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統造成短時強降雨及劇烈天氣現象，隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

預計鋒面會在下周二左右開始影響台灣，下周三開始帶來較明顯的雨勢。本報資料照片
預計鋒面會在下周二左右開始影響台灣，下周三開始帶來較明顯的雨勢。本報資料照片
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