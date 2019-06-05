鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，鋒面雲系遠離加上偏南風影響，今天會相當晴朗悶熱，雲量少、陽光強，清晨各地低溫已經有25到26度，預計各地中午高溫有32到34度，建議在衣著上要以透氣為主，也要多補充水份，中午前後避免在陽光下，紫外線過量到危險等級，曝曬15到20分鐘就會曬傷，要注意防曬。

他說，中午前後空氣中的臭氧濃度容易因為光化反應而偏高，北部的空氣品質可達橘色提醒等級，對敏感族群不健康，傍晚入夜後濃度會逐漸降低。另外山區及鄰近山區的地方還是要留意午後雷陣雨，有瞬間較大雨勢，要留意溪水暴漲，行經易落石路段也要特別注意安全。

他說，昨天鋒面尾巴加上中低層大氣有低壓波動的通過，讓台灣一整個白天的天氣都不太穩定，傍晚起雲層才自北而南逐漸離開，目前雲系已經幾乎完全離開台灣到東方海面上，並逐漸往東移動，只剩下南部和東南部還有一些殘留雲系，因此雲量少，也有明顯陽光，加上偏南風到西南風持續帶來暖空氣，今天白天溫度上升的速度會很快。

賴忠瑋說，北方長江流域附近則還有另一波低壓鋒面雲系逐漸蘊釀生成，不過距離很遠，還影響不到台灣。預計穩定悶熱的天氣可以持續到周五，周末鋒面將南下接近北部海面，雖然目前資料顯示，鋒面主要雲系還不至於直接影響台灣，但是要留意台灣位於鋒面前方，一方面不穩定度較高，另一方面會有鋒面南緣的零散雲系影響，因此周末兩天的天氣會有點變化，甚至會有點晴時多雲偶陣雨的情況，多數時間是多雲到晴，偶而有雲系通過時會有點陣雨。

預計鋒面會在下周二左右開始影響台灣，賴忠瑋說，下周三開始帶來較明顯的雨勢，要特別注意的是，目前資料顯示這波鋒面的強度並不弱，水氣也不算少，有可能滯留兩到三天，梅雨鋒面的特徵較明顯，是下周要特別關注的天氣焦點，未來一周也要持續留意其變化。

氣象局說，周六至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣地區大氣環境再度變得較不穩定；周六北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；周日至下周二西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。