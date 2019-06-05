吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面

2019-06-05 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至端午節鋒面北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度降低，西南風帶來局部短暫陣雨的機率大幅下降；午後熱力的舉升作用，仍會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及少部分鄰近的平地，今天北部氣溫約24至34度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至33度。

他表示，周六至下周一滯留鋒再度在北部海面南北徘徊，台灣大氣不穩定度提高；除了午後熱力的舉升作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形舉升的作用，則視滯留鋒靠近陸地的程度而有所不同，降雨也會因此而有變化，持續觀察。

他說，下周二或周三起，梅雨季第五道鋒面將在台灣附近南北徘徊，影響時間及強度尤甚於前四道移動性鋒面，但是屬模式末期的模擬，不確定性大，仍會持續調整。至於其中劇烈天氣的時空分布再觀察。

氣象局說，周六至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣地區大氣環境再度變得較不穩定；周六北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；周日至下周二西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。