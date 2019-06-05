吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至端午節鋒面北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度降低，西南風帶來局部短暫陣雨的機率大幅下降；午後熱力的舉升作用，仍會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及少部分鄰近的平地，今天北部氣溫約24至34度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至33度。
他表示，周六至下周一滯留鋒再度在北部海面南北徘徊，台灣大氣不穩定度提高；除了午後熱力的舉升作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形舉升的作用，則視滯留鋒靠近陸地的程度而有所不同，降雨也會因此而有變化，持續觀察。
他說，下周二或周三起，梅雨季第五道鋒面將在台灣附近南北徘徊，影響時間及強度尤甚於前四道移動性鋒面，但是屬模式末期的模擬，不確定性大，仍會持續調整。至於其中劇烈天氣的時空分布再觀察。
氣象局說，周六至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣地區大氣環境再度變得較不穩定；周六北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；周日至下周二西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。
下周三至周五鋒面滯留於台灣北部海面，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統造成短時強降雨及劇烈天氣現象，隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。
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