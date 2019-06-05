芒種後炎夏將至 中醫師：可吃龍眼紅棗

2019-06-05 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



6月6日是「芒種」，是24節氣中的第九個節氣，此時雨量豐沛。中醫師表示，進入芒種後，人心易煩躁而導致失眠，建議可多吃龍眼、紅棗、香蕉等食材。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，芒種是24節氣中的第九個節氣，也是夏季的第三個節氣，意指中國黃河流域地區此時稻子已結實成「種」，稻子榖粒上長出了細芒，為農作物栽種的最後一個時節。

芒種是雨量豐沛的時節外，也適逢端午節；照傳統習俗，會將菖蒲、艾葉插在門上，用意在去邪；而在中藥材中，菖蒲有芳香、化濕，艾葉有理氣血、溫經脈的功能，能預防疾病發作。

陳潮宗說，進入芒種後，也宣告梅雨季從綿綿細雨轉為炎熱的午後雷陣雨，因炎夏會使人心煩躁，新陳代謝旺盛，使體內水分與營養快速流失，易造成內分泌失調，進而導致失眠。建議可多吃龍眼、紅棗、蓮子、燕麥、杏仁、香蕉等食材，有養心安神作用；或睡前泡杯溫牛奶、菊花茶或蜂蜜水等飲用，都有助入眠。