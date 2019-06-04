親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

新竹少年骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節

2019-06-04 19:17聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣14歲的少年日前騎自行車不慎摔倒，導致前臂骨折送往竹縣東元綜合醫院緊急開刀，原以為只是一個風險極低的小小手術，未料少年體內二氧化碳濃度急遽升高；體溫也從37℃迅速飆高至39℃，當下麻醉科醫師迅速判斷為罕見惡性高熱，立即聯絡藥劑部取藥為男童注射惡性高熱的解藥單挫林(Dantrolene)，才救回男童的性命。

台灣電視劇「麻醉風暴」創下破紀錄的高收視率，劇中主要闡述手術中因使用麻醉藥引發惡性高熱的病患，情節驚心動魄，令人措手不及與真實世界頗為相似。由於少年由於男童的家族從未有麻醉過敏病史，所以家屬根本不知道自己的孩子對麻醉藥過敏，麻醉科醫師也無法事前得知病患有該遺傳基因，相當危險。

東元醫院麻醉科主治醫師沈志隆指出，惡性高熱較好發於男性，男女的比例約是2比1，惡性高熱的發生多來自遺傳基因，無法預防及提前治療，通常麻醉科醫師一輩子碰不到一例，碰上惡性高熱可說是場惡夢。導致惡性高熱最常見的觸發因子是全身麻醉的麻醉性氣體及去極化肌肉鬆弛劑，他也呼籲已知道家族遺傳史的手術患者需接受全身麻醉時要特別謹慎，一定要事先與麻醉科醫師討論最適當的麻醉方式。

醫院表示，惡性高熱進展極為迅速，生命搶救是分秒必爭，但台灣卻近7成的醫院未備有單挫林，依據台灣麻醉醫學會網站上公布全台庫存統計資料顯示，截至今(108)年4月止全台480餘家醫院中僅大約34家醫院備有單挫林，甚至連部分醫學中心都沒有準備單挫林。備有單挫林的醫療院所相當少，其主要原因除了成本高以外，單挫林的有效期限僅短短2年；而惡性高熱發生率卻相當低與罕見，醫療院所準備的單挫林幾乎都是沒使用就必須報廢。

麻醉科主任李顯榮醫師表示，在手術過程中麻醉仍然有一定的風險，建議民眾如果需要手術或是懷孕生產，盡量選擇在具備24小時麻醉科醫師團隊的大醫院進行比較有保障。

醫院表示，惡性高熱是一種罕見的臨床症狀，通常為手術麻醉時使用的吸入性麻醉劑和去極化肌肉鬆弛劑等藥品所誘發，病人會有處於高代謝狀態的表現，症狀包括肌肉僵硬痙攣、呼吸急促、心律不整、電解質異常、體溫急遽上升等，若沒有立即給予適當治療，病況會在短時間內惡化，患者可能發生橫紋肌溶解、高血鉀、急性腎衰竭等，甚至導致死亡。

東元醫院麻醉科同仁合影，也特別呼籲已知道家族遺傳史的手術患者需接受全身麻醉時要特...
東元醫院麻醉科同仁合影，也特別呼籲已知道家族遺傳史的手術患者需接受全身麻醉時要特別謹慎，一定要事先與麻醉科醫師討論最適當的麻醉方式。圖／院方提供
分享
麻醉科醫師迅速判斷為罕見惡性高熱，立即聯絡藥劑部取藥為男童注射惡性高熱的解藥單挫...
麻醉科醫師迅速判斷為罕見惡性高熱，立即聯絡藥劑部取藥為男童注射惡性高熱的解藥單挫林(Dantrolene)，才救回男童的性命。圖／院方提供
分享

醫師手術
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

高雄本土登革熱疫情再增3例 1周內已14人群聚

2019-06-04 18:24

郵寄輸入植物檢疫物未申請 20日起最高罰15萬元

2019-06-04 18:52

5時46分東南海域地震 台東4級以上

2019-06-04 17:52

賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49

海岸堆垃圾 環保署：會趕快清

2019-06-04 00:21

台版裘莉？ 27歲女驗出癌症基因變異及早預防治療

2019-06-04 18:32

汽機車換新補助 環保署：不延長

2019-06-04 19:08

連三天爆新病例 高雄登革熱群聚又增3例

2019-06-04 18:10

台人沒聽過但連庫克都愛吃 「鬼頭刀」每年幫台賺20億

2019-06-04 17:59

不是頭暈！台東地牛翻身規模5.6 屏東搖晃有感

2019-06-04 17:59

賀一航大腸癌逝 醫：治癒率高別放棄

2019-06-04 17:56

「空中女王」退役！ 長榮航空波音747機隊功成身退

2019-06-04 17:38

從台灣紅到海外 歐漾國際落地一年創造26倍轉換率

2019-06-04 17:28

9縣市大雨特報 台中以南注意雨勢

2019-06-04 17:16

台南端午連假 警方預估安平車流量達高峰

2019-06-04 16:21

重摔2次也不放棄 慢飛天使也能唱快歌

2019-06-04 16:14

不滿被說黑箱！ 獸醫師公會全聯會發聲明表達抗議

2019-06-04 16:13

影╱推廣燈塔歷史與文化 藝術家6月進駐馬祖東莒島燈塔

2019-06-04 16:08

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

端午連假好去處！貓纜大修完成 5日起恢復營運

2019-06-04 15:59

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

日本腦炎再增2例 今年累計4個案3人都在高雄

2019-06-04 15:20

游佳璇／死板演算法害成「比低價售票機」 2019年3個蝦皮應該改變的細節

2019-06-04 15:15

出國旅行好划算！ 「國泰旅平險」贈免費海外上網

2019-06-04 14:47

苗縣石虎保育自治條例再退回 私人土地、開發引發論辯

2019-06-04 14:45

玉荷包價格飆 攤商：進貨要勇氣

2019-06-04 14:40

精神科急性病房暖心護理長 為病房注入暖流

2019-06-04 14:40

新增4例感染 麻疹全台已近百例

2019-06-04 14:35

漸凍症研究2大突破 可望延緩病程

2019-06-04 14:30

寵物用人藥 防檢局：不排除修法解套

2019-06-04 14:28

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26

今夏供電 台電審慎樂觀

2019-06-04 14:25

國光客運34條國道路線 端午連假平均打85折

2019-06-04 13:48

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45

端午吃粽如何降負擔？跟著營養師這麼做就對了

2019-06-04 13:41

提升雪隧消防安全 交通部：1.6億添設備

2019-06-04 13:37

委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

2019-06-04 13:33

從社區議題出發 劇場裡的真實論壇－OD表演工作室的「實境實驗劇場」

2019-06-04 13:30

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 12:56
看更多

熱門文章

多位藝人因大腸癌病逝 專家：少吃紅肉

2019-06-03 22:30

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26

咖啡越喝省越多！ 快看信用卡優惠大評比

2019-06-04 09:00

外出留意 氣象局對16縣市發大雨特報

2019-06-04 11:55

最後一次聯名！KAWS X UNIQLO開賣瘋搶

2019-06-03 21:40

影／地下水門變身動物通道！石虎穿梭畫面曝光

2019-06-03 20:37

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

5時46分東南海域地震 台東4級以上

2019-06-04 17:52

玉荷包產量暴跌變高貴水果 水果攤商鼓足勇氣才敢進貨

2019-06-04 07:38

每日星座運勢／雙子投資隨變動調整 事業獲主導權

2019-06-04 00:00

世界冠軍麵包進駐花蓮 吳寶春將在台開新天堂樂園設櫃

2019-06-04 12:13

賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49

不是頭暈！台東地牛翻身規模5.6 屏東搖晃有感

2019-06-04 17:59

賀一航罹大腸癌病逝 醫：3症狀是重要警訊

2019-06-04 12:25

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:17

台鐵自強號拋錨 400人卡在枋野站延誤約74分

2019-06-04 11:22

獸醫為寵物開人藥 藥師公會指濫用恐害到飼主

2019-06-04 12:11

端午節將是好天氣 適合出遊

2019-06-04 09:10

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

吳德榮：今出門帶雨具 防曬又擋雨

2019-06-04 07:42

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 12:56

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

防路殺！水門變通道 護石虎回家

2019-06-04 00:21

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

鼓勵Uber司機「轉行」 大都會計程車祭出7萬2補助

2019-06-04 12:43

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

桃機三航廈主體3度流標 2023完工面臨考驗

2019-06-04 12:26

午後熱力作用影響 今各地仍有雷陣雨

2019-06-04 04:58

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

6月這些星座「桃花運大爆發」 獅子社交魂爆發、處女終於熬出頭

2019-06-03 23:14

冷臉Krystal微膨皮很可愛啊 合體Jessica搶拎台灣還沒上市的包款

2019-06-04 12:33

昆凌配皮衣 晨神搭蕾絲 香奈兒J12太好搭 鬼怪金高恩李棟旭都淪陷

2019-06-04 07:34

不滿被說黑箱！ 獸醫師公會全聯會發聲明表達抗議

2019-06-04 16:13

漸凍人醫學研究新突破 中研院發現預測發病與治療契機

2019-06-04 11:32

雪隧仍禁大貨車 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 12:27

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

甜甜圈免費送! 這天來Krispy Kreme慶祝世界甜甜圈日

2019-06-04 14:14

台人沒聽過但連庫克都愛吃 「鬼頭刀」每年幫台賺20億

2019-06-04 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top