新竹少年骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節

2019-06-04 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣14歲的少年日前騎自行車不慎摔倒，導致前臂骨折送往竹縣東元綜合醫院緊急開刀，原以為只是一個風險極低的小小手術，未料少年體內二氧化碳濃度急遽升高；體溫也從37℃迅速飆高至39℃，當下麻醉科醫師迅速判斷為罕見惡性高熱，立即聯絡藥劑部取藥為男童注射惡性高熱的解藥單挫林(Dantrolene)，才救回男童的性命。

台灣電視劇「麻醉風暴」創下破紀錄的高收視率，劇中主要闡述手術中因使用麻醉藥引發惡性高熱的病患，情節驚心動魄，令人措手不及與真實世界頗為相似。由於少年由於男童的家族從未有麻醉過敏病史，所以家屬根本不知道自己的孩子對麻醉藥過敏，麻醉科醫師也無法事前得知病患有該遺傳基因，相當危險。

東元醫院麻醉科主治醫師沈志隆指出，惡性高熱較好發於男性，男女的比例約是2比1，惡性高熱的發生多來自遺傳基因，無法預防及提前治療，通常麻醉科醫師一輩子碰不到一例，碰上惡性高熱可說是場惡夢。導致惡性高熱最常見的觸發因子是全身麻醉的麻醉性氣體及去極化肌肉鬆弛劑，他也呼籲已知道家族遺傳史的手術患者需接受全身麻醉時要特別謹慎，一定要事先與麻醉科醫師討論最適當的麻醉方式。

醫院表示，惡性高熱進展極為迅速，生命搶救是分秒必爭，但台灣卻近7成的醫院未備有單挫林，依據台灣麻醉醫學會網站上公布全台庫存統計資料顯示，截至今(108)年4月止全台480餘家醫院中僅大約34家醫院備有單挫林，甚至連部分醫學中心都沒有準備單挫林。備有單挫林的醫療院所相當少，其主要原因除了成本高以外，單挫林的有效期限僅短短2年；而惡性高熱發生率卻相當低與罕見，醫療院所準備的單挫林幾乎都是沒使用就必須報廢。

麻醉科主任李顯榮醫師表示，在手術過程中麻醉仍然有一定的風險，建議民眾如果需要手術或是懷孕生產，盡量選擇在具備24小時麻醉科醫師團隊的大醫院進行比較有保障。