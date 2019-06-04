郵寄輸入植物檢疫物未申請 20日起最高罰15萬元

2019-06-04 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國際郵包收件人注意！農委會防檢局表示，今年6月20日起，除非事先申請許可，否則植物檢疫物不得以郵寄方式輸入，違規將退運或銷毀。收件人若接獲沒有檢疫合格證明文件的郵包，應主動向防檢局申請檢疫，否則將面臨新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

近年電子商務興起，民眾透過網路購買國外植物的案件日益增加，有害生物傳入我國的風險也提高，防檢局因而強化輸入郵包管理。

防檢局說，去年6月20日公布修正「植物防疫檢疫法」第17條第3項，規定植物檢疫物原則上不得以郵寄方式輸入，但考量民眾仍有寄送少量植物檢疫物需求，若收件人事先向防檢局申請並經核准輸入，或防檢局公告免繳驗檢疫證明書的植物檢疫物，仍可採郵寄方式輸入，並自公布後1年施行。

新規定今年6月20日正式上路，未來可郵寄輸入的植物檢疫物，收件人須事先到防檢局「郵包與旅客檢疫案件作業系統」（https://smartpq.baphiq.gov.tw）申請郵寄輸入許可，並在郵包輸入時向防檢局申請檢疫，並繳納檢疫規費。