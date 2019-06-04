連三天爆新病例 高雄登革熱群聚又增3例

2019-06-04 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄登革熱群聚延燒，一連三天冒出新個案，疾管署今下午再公布，高雄市三民區新增3例本土登革熱確定病例，均為居住鼎金里之男性，年齡介於50多歲至60多歲。目前這波登革熱群聚已累計14名個案，國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，疾管署發出警示，民眾近期應盡量減少出入疫情集中地區，居住於該地區者，若有疑似症狀，應儘速就醫。

疾管署副署長莊人祥表示，3人近期無出國史，陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫，經通報檢驗確診，確診為第四型登革熱病毒，目前均住院中。由於3人住家與三民區首例本土病例住家僅相距150公尺內，且其中1人的同住家人已於3日確診，顯示個案間具有高度地緣相關性，應屬同一波感染。

連三天爆新病例，是否擔憂高雄疫情繼續擴大，莊人祥指出，防疫人員已於第一時間清除孳生源，分析新增個案發病時間接近，隱藏期小於三天，顯示民眾警覺性高，且研判目前新增個案應是發現首例前就感染。於首例5月27日發病後14天內，也就是觀察至6月11日 ，若無新個案或有明顯下降趨勢，就有希望控制在第一波疫情內。

今年截至目前國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區14例，分別為鼎金里13例、鼎西里1例、前鎮區1例為今年二月發生的散發個案；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南33例為多，境外移入病例數為近10年同期最高。