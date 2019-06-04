賀一航大腸癌逝 醫：治癒率高別放棄

2019-06-04 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



藝人賀一航罹患大腸癌第三期，雖有手術但拒絕化療，前天病逝。醫師表示，大腸癌為國人癌症發生第一名的癌症，早期發現治癒率很高，即便到了第三期，只要配合化療，五年存活率仍有六成，千萬別太早放棄。國健署也提醒，平時應透過飲食、運動、體重控制及定期篩檢來護腸，可降低大腸癌風險。

據最新癌症登記資料統計，大腸癌發生人數連11年盤踞十大癌症之首，每年約1.5萬人罹患大腸癌，死亡人數約5700多人。但大腸癌並非絕症，據美國癌症研究協會指出，有二分之一的大腸癌可透過飲食和運動習慣調整來預防。

而且大腸癌可早期發現治療。北投健康管理醫院副院長梁程超說，大腸癌只要不轉移，第一期的五年存活率為95%、第二期為80%。第三期雖需搭配化療，會出現副作用不適的狀況，但5年存活率仍有60%。第四期才會降至20%。

梁程超指出，臨床上常見患者的迷思除了憂心治癒率低，此外也害怕腸造口，也就是「人工肛門」，認為會影響自尊。但發生在直腸且接近肛門7公分以內的癌變，或癌細胞已侵犯到肛門擴約肌，才會建議在下腹做人工肛門。

梁程超說，醫師會盡力幫病人保肛門，例如部分直腸癌可接受化療合併放療，等腫瘤縮小到保留肛門的安全範圍才手術。而有的大腸癌會造成嚴重腸阻塞，有時也需做暫時腸造口，「既然是暫時性，待一段時間後腸子就會接回去。」

不過，還是有不少病人寧願接受傳統療法。梁程超說，中醫目前在大多數的癌症治療上缺乏臨床實證，建議接受正規治療，必要時再輔以中醫調理比較好。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，大腸癌高風險群包含年齡50歲以上、有腺瘤性瘜肉或發炎性等腸道病史者，以及家族內有大腸癌病史者。建議高風險群維持良好生活習慣，並盡早與醫師討論安排定期的癌症篩檢。

林莉茹說，該署提供50至74歲民眾每二年1次的免費「定量免疫法」糞便潛血檢查，採便管可帶回家，採便前不需限制飲食或灌腸。若有確診為大腸癌，請配合醫師治療，以提升存活率。

護腸四步驟

1.健康飲食：以白肉取代加工肉品和紅肉，料理方式則以汆燙取代油炸，並多吃蔬果。

2.規律運動：平日養成定期運動的習慣，並注意體重控制。

3.定期篩檢：從50歲開始習慣定期接受大腸癌篩檢。

4.確診後遵醫囑定期治療：篩檢為陽性，應至醫院確診、治療並定期追蹤。