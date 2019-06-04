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「空中女王」退役！ 長榮航空波音747機隊功成身退

2019-06-04 17:38聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

長榮航空公司波音747-400機隊中最後一架基山編號B-16407號全貨機，4日執行從洛杉磯至桃園機場最後一個航班任務後正式退役。隨著有「空中女王」稱號的波音747機隊退役，長榮航空各機隊將走入雙發動機時代。

長榮航空波音747全貨機從美國洛杉磯起飛，橫越太平洋之後4日在雨中降落桃園機場北跑道，圓滿完成在長榮航空的服務生涯。長榮航空並沒有舉行特別儀式，不過機隊人員、地勤人員私底下舉行了自己的紀念活動，感謝747機群為長榮航空立下的汗馬功勞，並著手準備送走這位「老朋友」。

長榮航空1991年11月2日首度引進2架波音747-400型全客機，空機飛渡回台灣後，正式投入營運，成為長程線的主力機種，機隊總共為長榮航空效力近27年。

長榮航空前後共引進18架波音747-400型機，包括5架全客機，10架客貨機（COMBI），以及3架全貨機。後期有2架全客機以及4架客貨機，因應輸運需求改裝成全貨機，4日退役的B-16407號機就是改裝後的全貨機。

「空中女王」配置4具發動機，推出時航空貨運需求暢旺，尤其是筆記型電腦等電子產品，必須快速地運到市場銷售。長榮航空以波音747機隊搭配麥道MD-11型機隊，提供充足的航空貨物運載能量，長榮航空的貨運營收，有一段時間高於客運收入，成為金雞母。

隨著全球航機設計趨勢走向雙發動機化，長榮航空從2017年起陸續引進5架波音777-200型全貨機接替波音747型機服勤，目前已經全數到位。「空中女王」退役後，長榮航空旗下波音777、波音787、空中巴士A330、空中巴士A321等4個機隊，全部都是雙發動機配置，更節省燃油消耗。

長榮航空公司波音747-400機隊中最後1架機身編號B-16407號全貨機，4日...
長榮航空公司波音747-400機隊中最後1架機身編號B-16407號全貨機，4日執行從洛杉磯至桃園機場最後一個航班任務後正式退役。圖為這架全貨機在雨中降落桃園機場北跑道時的身影。記者陳嘉寧／攝影
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長榮波音桃園機場
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