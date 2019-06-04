從台灣紅到海外 歐漾國際落地一年創造26倍轉換率

2019-06-04 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



印尼人口紅利多，電商產值成長快速，台灣不少業者將苗頭轉向印尼。

來自台灣的歐漾國際，近年來積極在東南亞布局，旗下電商平台allyoung，日前被印尼媒體IDN TIMES報導，與LVMH化妝品零售權威品牌Sephora、韓國Althea Korea..等並列五大可安心購買美妝網站。

歐漾國際總經理楊智斌指出，印尼存在的幾乎都是大電商平台，如Lazada、Tokopedia、bilibili..等，而歐漾國際的優勢來自於，擁有自己的美妝保養品牌，且落地經營。除了醫美品牌「Swissvita 薇佳」外，近日也即將推出，以純素保養概念出發的品牌「aevéop」，搶攻印尼穆斯林市場。除在2018雙12創造出26倍轉換率好成績外，2019預計創造倍數業績。

同時，楊智斌也觀察發現，相較於馬來西亞，印尼島嶼更為破碎，物流運輸難度增加；在金流方面，僅不到五成民眾擁有銀行帳戶，消費者愛用貨到付款，若要透過跨境電商搶進印尼市場，根本寸步難行。

楊智斌進一步指出，印尼市場一開始以歐漾馬來西亞經營模式運作，主要客群鎖定華人消費者，使用英文及華文溝通，但卻面臨非常多的難題及挑戰。因此決定調整營運模式，除華人市場外，另外建立穆斯林團隊，鎖定穆斯林消費者。並透過當地節目冠名、媒體媒合會及實體活動等贊助，來打開allyoung平台知名度，增加消費者信賴感。同時，還成立歐漾穆斯林學院，招募網紅組成百人試用大隊，並成為品牌愛用者後，藉此累積大量口碑，也因網紅在社群上的影響力，讓品牌聲量逐漸傳播開來，成為穆斯林消費者第一個使用的華人保養品牌。