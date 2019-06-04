重摔2次也不放棄 慢飛天使也能唱快歌

2019-06-04 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



台中市12歲男孩「傳勝」有比你我更坎坷的童年，卻也有更堅強的鬥志。5歲前是語言遲緩兒，10歲又罹患自閉症，小小年紀就在人生道路重摔2次，但他永不放棄，反而努力在愛中成長茁壯，今年已順利展開新人生。

傳勝一歲多時說話很含糊，頂多只有疊字；媽媽很擔心，檢查發現傳勝發展遲緩，只好在震驚和心疼中展開早療。透過伊甸基金會協助，傳勝5歲就順利結案，但好景不常，9歲那年，照顧他長大的爺爺過世「不見了」，他有說不出的疑問，變得敏感，出現自閉症症狀。

家人無奈再度踏上特教之路，傳勝媽媽一度怨嘆，「夢想的泡泡一個個被戳破，我真不想當媽媽、媳婦。」直到傳勝在作業寫下「永不放棄」4字，才驚覺孩子的勇氣超越想像，「我又怎能放棄？」

傳勝前年勇敢接受特教，進展神速，今年重回一般學生生活。他已能上台面對同學：「我以前接受早療，所以別人都覺得我很奇怪，認為我不一樣，但其實相處過就知道，我和大家都一樣。」

因為媽媽愛唱歌，傳勝也在歌聲中找到自信，甚至是學校合唱團員、公認的「饒舌歌手」，中文點播神曲「漂向北方」、西班牙文的「Despacito」（慢慢來）都琅琅上口，這情景絕非家人當年所能想像。

「全是每個人多一點關心、多一分愛的力量，改變了他的明天，他也為了愛自己和家人而勇敢。」傳勝的勵志故事感動許多人，udn買東西購物中心也和伊甸基金會合作，募集愛心協助傳勝繼續自立自強，同時幫助更多慢飛天使家庭。

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伊甸微電影影音連結

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傳勝唱漂向北方影音連結

https://www.youtube.com/watch?v=eXE3ApBJ2sg&list=UUbLgt8h15DPn_ZLt0keKLxw&index=372

傳勝唱Despacito影音連結

https://www.youtube.com/watch?v=NPps0ZdVZHM