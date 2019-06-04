不滿被說黑箱！ 獸醫師公會全聯會發聲明表達抗議

2019-06-04 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為了讓獸醫合法使用人藥，衛福部、農委會，以及藥師團體、獸醫團體明（5日）天下午將在防檢局召開會議討論解決之道。圖／農委會提供 分享 facebook

為了讓獸醫合法使用人藥，衛福部、農委會，以及藥師團體、獸醫團體明天將在防檢局召開會議討論解決之道；原本雙方取得共識讓藥廠在藥物上貼標籤「僅供獸醫使用」，讓獸醫得以合法取得人藥，但藥師團體不同意。

藥師公會稍早召開「消滅藥師/生及社區藥局讓誰發大財？揭開中藥議題、再生醫療製劑、獸醫使用人藥三大黑箱」記者會；獸醫師公會也發出聲明表達抗議，認為藥師公會是不實指控。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源表示，當初獸醫團體就主張修改藥事法第五十條，是藥師公會反對不讓修，現在拿著五十條當令箭，不然「就說不讓毛小孩用人藥呀」，認為這是荒天下之大缪，滑千古之大稽。

中華民國獸醫師公會全國聯合會發出聲明表示，一年前原本已經談定相關管理方法，由衛福部及防檢局就人用藥物管理方法，使用人用藥貼標方式轉用動物用藥，交由農方管理流向及後續使用相關規定，與會達成相關共識，但藥師全聯會卻在今年年初逕行反悔，到監察院找高鳳仙委員陳情進行調查，當天卻未邀任何獸醫師團體進行表達，推翻衛福部及農委會防檢局的共識，讓所有六年來的努力又回歸到原點，然後提不出一套解決的方案，到底是為什麼而爭呢?