喝花草茶較養生？ 中醫師籲：仍有禁忌勿當水喝

2019-06-04 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣人愛喝飲料，走在路上幾乎每人一杯手搖飲，但近年健康意識抬頭，有些民眾尤其女性會改喝花草茶，如玫瑰花茶、薄荷茶等，覺得比較養生。中醫師表示，有些民眾會習慣將茶當成白開水飲用，但仍應適量，以免對身體帶來負擔；此外，並非任何體質都適飲用花草茶，飲用時仍須注意。

北市聯醫中醫醫學部主治醫師吳建東表示，中醫講究中庸之道，凡事勿過猶不及，適度飲用花草茶確實有一定的健康益處，但不建議取代白開水做為日常水分補給。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，人的體質有熱、寒之別，體質不同的人飲茶各有講究；一般來說若氣血較虛弱者， 不宜過量飲用濃茶，因茶葉多半生長在寒冷濕霧的高山，性屬寒涼，體質過敏、虛寒的人若飲用過多，體質會更趨於虛寒。

吳建東以民眾常飲用的3款花草茶為例，提出飲用時該留意的事項和飲用禁忌參考。如玫瑰花茶有疏肝解鬱、活血行氣的作用，適度飲用有輔助改善胸悶、脹氣、消化不良等問題；但因有活血化瘀等抗凝血作用，如近日內有手術、開刀安排者應避免飲用。另外，有脾胃虛弱、拉肚子、常感到疲倦的民眾也不宜飲用。

洛神花茶其性質偏寒涼，能輔助改善火氣大、體質燥熱、情緒煩悶等不適症狀。但孕婦則較不建議飲用，因懷孕期間飲食應以性質平和為主，除非是體質燥熱的孕婦，才適合補充適量的涼性食物。

而薄荷茶有疏散風熱、疏肝解鬱之效，有咳嗽、輕微感冒症狀者可適度飲用。但薄荷有蒸散、發汗之效，體質較虛者若過度飲用，可能會使身體過度出汗而更虛弱。