影╱推廣燈塔歷史與文化 藝術家6月進駐馬祖東莒島燈塔

2019-06-04 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



燈塔除了早年駐航、軍事功能，近年觀光人次不斷攀升，交通部航港局為推廣燈塔歷史與文化，首度推動藝術家進駐創作，歷經公開徵選有2組藝術家取得資格，明天開始進駐馬祖東莒燈塔1個月，創作東莒島藍曬圖、書寫島上故事，旅客6、7月到馬祖，不妨參觀藝術家創作。

航港局副局長陳賓權表示，這是航港局首度推出「燈塔守」活動，經過公開徵選有四組藝術家申請，最後兩組取得資格。在進駐期間，航港局將提供床、桌椅、水電費等基本配備，並視試辦情形，若反應良好將考慮開放其他燈塔。

獲選的兩組藝術家，其中一名王煜松就讀國立台南藝術大學造形藝術研究所，這次選擇使用藍晒圖為主，由於藍晒圖需要很強的日照，他認為很適合在夏季的東莒島創作，加上馬祖著名的藍眼淚，正像畫在海面上的藍圖。

王煜松規畫將進駐空間打造為藍晒製圖室，駐塔期間會開放幾場工作室，民眾可至現場參觀，與他面對面討論互動，也計畫舉辦東莒國小工作坊，教小朋友基礎版畫原理及藍晒製圖，希望推廣效益能更長遠。

第二組藝術家是一對年輕小夫妻盧芛、段沐，預計7月進駐東莒島燈塔，將使用雕塑與水墨為主要創作媒材，計畫將島上拾獲而來的物件改造成藝術品，另以冊頁的型式書寫島上的故事；進駐空間則會開放民眾自由參觀，希望能與民眾互相交流、分享故事，並將故事轉化為作品。