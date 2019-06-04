影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



13天內連續攀登2座8000公尺以上高峰的女登山好手詹喬愉，4日中午搭機返抵桃園機場，受到親友熱情歡迎。雖然剛完成壯舉，詹喬愉仍然情繫高山，許下未來繼續探訪8000公尺高山的願望。

詹喬愉與同樣攻頂聖母峰成功的曾文毅，4日經由大陸廣州轉機，中午1時30分搭乘中國南方航空公司班機降落桃園機場。下機後看到媒體記者採訪，在鏡頭前露出愉快的笑容，還要記者好好挑選照片，漂亮的才能刊出來。

綽號「三條魚」的詹喬愉，5月15日先攀登8485公尺高，排名全球第5高的馬卡魯峰，下山後因為感冒，稍微撤退到低海拔的基地營休息，27日一舉攻上世界最高的聖母峰，成為台灣第2位登上聖母峰的女山友，同時創下13天內連續攀登2座8000公尺以上高峰的紀錄。

下山後詹喬愉在社群媒體上談到很多山友罹難的經過，遭到部分網友批評。詹喬愉4日下機後回應表示，基本上，她看到遺體時山友已經死了，因此沒有見死不救的問題，她只是將她看到的經過寫下來。她對網友的批評也可以理解，因為生死這種東西，如果擺在台灣或不同的場景，可能大家無法理解她在當下的感覺。

詹喬愉說，登山的環境中，所有登山者面對死生的討論都很自然，不會像回到台灣時，必須要注意到用詞與大家的感受，登山者也會很自然說到「今天誰死了」，也討論死亡的原因。

詹喬愉認為，在山上遇到屍體並不是太奇怪的事情，只是今年她所看到的，都是屬於才剛離世不久的山友，而不像以往爬山時，看到的都是死了好幾年的山友。今年她共遇到6位剛往生的山友長眠山頂。

詹喬愉談到，她在攀上聖母峰前，才剛完成馬卡魯峰的挑戰，在聖母峰登頂過程中，曾因為感冒而一度想放棄，後來自己覺得在安全的情況下，應該再挑戰一下，後來就攻上去了。