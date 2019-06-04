端午連假好去處！貓纜大修完成 5日起恢復營運

2019-06-04 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



端午節連續假期即將登場，台北捷運公司今天表示，貓空纜車年度大修順利完成，將於明天、6月5日恢復營運，相關資訊於各捷運及貓纜車站張貼公告，並透過捷運月台資訊顯示系統、車站廣播、「台北捷運GO」APP網頁及「台北捷運」FB宣導，歡迎民眾踴躍前往搭乘。

北捷表示，貓纜每年均依原廠建議，展開年度設備大修及測試，確保系統安全及穩定性，今年度大修及測試16天，共計出動超過900人次，配合原廠POMA外籍技師，完成相關檢修項目。

據統計，貓纜去年總運量為211萬餘人次，較前年209萬餘人次，增加2萬餘人，成長約1.1%；北捷補充，去年度系統平均可用度為99.99%，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。

即將登場的端午節連續假期，貓纜完成年度歲修，北捷指出，民眾搭乘貓纜，可前往指南宮站，站旁一座附有中國彩繪古式風格的八角涼亭「迎仙亭」，自然少不了指標「指南宮」，海內外聞名的道教聖地，吸引不少香客誠心參訪或參拜，

另外，民眾還可前往樟山寺及各個登山步道，依據時程隨意走走逛逛，享受難得的自然風光，貓空站周邊不少品茶或風味餐的茶莊餐廳，可享用特色茶餐或品茗，劃下出遊的完美句點。