賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



資深藝人賀一航 2011年發現罹患大腸癌第三期，當時決定不接受化療，今年五月初還參與節目錄影，昨晚卻傳出因大腸癌病逝訊息，令不少民眾震驚，就連腫瘤專家也感訝異，「怎麼會突然走了」，醫師強調治療癌症需要採取正規治療，化療相當重要，「沒做化療是錯誤，也相當可惜」。

新光醫院腫瘤治療科主任季匡華今受訪表示，癌症在造成死亡之前，都是「慢慢消耗」一個人，就算是肺癌、肝癌，也會出現典型症狀，例如肝癌會讓人出現黃疸、肺癌病人則會喘，而賀一航五月初才公開錄影，從影片上看來並無異狀，「怎麼會突然走了」，這令醫師也感到訝異。

外傳賀一航未接受化療，季匡華則強調，不論罹患何種癌症，都需要正規治療，化療就是正規療法之一；而大腸癌的化療分為兩種，一種是切除手術後預防性治療，另一種是腫瘤已經擴散的第四期大腸癌，透過化療來做急性治療。賀一航確診時為大腸癌第三期，若有做化療將有相當大的治療成效，通常此期的患者開刀之後都會做化療，再復發的比率僅25%，但未做化療者就有高達6成機率復發，「沒做化療是錯誤，也是可惜」。

臨床上確實有害怕化療的病人，季匡華說，此類病人通常自認為「吃什麼會有效」、迷信某種特殊自然療法，或是擔心化療副作用，例如頭髮掉光、惡心、嘔吐等，以大腸癌化療來看，雖會掉頭髮，但造成嚴重不舒服如惡心、嘔吐比率低，並沒有患者想像中的不舒服，呼籲民眾罹患癌症仍須配合醫囑，採化療、放射治療或是免疫療法等正規治療。