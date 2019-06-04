日本腦炎再增2例 今年累計4個案3人都在高雄

2019-06-04 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



日本腦炎進入流行期，疾管署今公布，國內又增2例確定病例，為嘉義市東區50多歲男性及高雄市50多歲左營區女性，目前仍於加護病房治療中。國內今年截至目前共4例確定病例，其中3例都在高雄，疾管署提醒，新增個案以南部地區為多，民眾若出入豬舍及水稻田等高風險環境，請務必做好防蚊措施；自覺有感染風險者，可至旅遊醫學門診自費接種疫苗。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，兩名個案分別於5月21日及23日出現發燒、意識不清、昏迷等症狀。其中嘉義市個案東區住家及嘉義縣中埔鄉菜園附近3公里內分別有多處豬舍、水稻田及禽舍；高雄市個案住家附近無豬舍，但有水田、水窪地及禽舍等。研判應是在這些地點遭三斑家蚊、環紋家蚊或白頭家蚊主要病媒蚊叮咬感染，衛生單位進行孳生源清除。

黃婉婷提醒，大部分感染日本腦炎者無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，重症致死率約2至3成。更可怕的是，每5名出現腦炎症狀的患者中，就有1人會留下肢體無力、手抖腳抖、意識障礙，甚至無法明顯清醒等嚴重後遺症。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，據疾管署統計，國內今年截至目前共4例確定病例，分別為高雄市3例及嘉義市1例；近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為1、2、3及11例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。