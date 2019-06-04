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日本腦炎再增2例 今年累計4個案3人都在高雄

2019-06-04 15:20聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

日本腦炎進入流行期，疾管署今公布，國內又增2例確定病例，為嘉義市東區50多歲男性及高雄市50多歲左營區女性，目前仍於加護病房治療中。國內今年截至目前共4例確定病例，其中3例都在高雄，疾管署提醒，新增個案以南部地區為多，民眾若出入豬舍及水稻田等高風險環境，請務必做好防蚊措施；自覺有感染風險者，可至旅遊醫學門診自費接種疫苗。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，兩名個案分別於5月21日及23日出現發燒、意識不清、昏迷等症狀。其中嘉義市個案東區住家及嘉義縣中埔鄉菜園附近3公里內分別有多處豬舍、水稻田及禽舍；高雄市個案住家附近無豬舍，但有水田、水窪地及禽舍等。研判應是在這些地點遭三斑家蚊、環紋家蚊或白頭家蚊主要病媒蚊叮咬感染，衛生單位進行孳生源清除。

黃婉婷提醒，大部分感染日本腦炎者無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，重症致死率約2至3成。更可怕的是，每5名出現腦炎症狀的患者中，就有1人會留下肢體無力、手抖腳抖、意識障礙，甚至無法明顯清醒等嚴重後遺症。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，據疾管署統計，國內今年截至目前共4例確定病例，分別為高雄市3例及嘉義市1例；近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為1、2、3及11例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段出沒高風險環境。最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒接種；成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往旅遊醫學門診自費接種。

預防日本腦炎應避免在黃昏與黎明時分，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，記得穿著淺...
預防日本腦炎應避免在黃昏與黎明時分，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，記得穿著淺色長袖衣褲，塗抹防蚊藥劑。圖／疾管署提供
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日本腦炎病媒蚊
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